步行回鄉暴斃路旁 失業漢證實確診

（關丹13日訊）一名在柔佛昔加末生活的馬來男子自數月前失業後，礙於行動管制令限制而無法搭乘長巴回鄉，於是決定步行回到瓜拉登嘉樓老家，卻不料於昨天半途暴斃在姆阿占沙路旁，經檢驗後證實死者是2019冠狀病毒病確診患者！

根據非政府組織“馬來西亞遺體處理隊伍(Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia)”在官方臉書貼文指出，他們接獲來自關丹東姑安潘雅富珊醫院太平間來電，要求協助處理一具冠病確診患者的遺體。

該組織披露，死者家屬告知死者生前原本在柔佛昔加末醫院任職保安，過去一直獨自在昔加末生活，由於他在數月前被解僱了，原本計劃在當地尋找其他工作，不巧在3月遇上政府實施行動管制令，逼使他一直處於失業。

死者本身並沒有交通工具，加上公共交通服務暫停，他在當地等待行動管制令解除卻遲遲未有結果，於是決定步行回到瓜登老家。

不幸的是，當死者抵達姆阿占沙時，不幸暴斃路旁，其遺體之後被送往姆阿占沙醫院太平間以進行剖驗。由於擔憂死者感染冠病毒，因此院方把遺體送往關丹東姑安潘雅富珊醫院進行檢測，結果證實呈陽性反應。

彭亨州衛生局局長拿督巴哈里醫生受詢時證實這起個案，指當局的確接獲一名來自昔加末男子斃命的報告，並且檢測出冠病確診。

詢及男子感染冠病毒的源頭、步行期間與其他民接觸可能造成的傳染風險，巴哈里表示這名男子是獨自行走，大約走了兩天，遺體被發現的地點在雲冰縣敦拉薩鎮的柏哥迪東路(jln pekoti timur)，並沒有進入姆阿占沙的市區範圍。

“至於他在哪兒被感染，以及是否曾與其他人有近距離接觸的問題，彭衛生局已經通知柔佛衛生局，由柔佛當局進行調查及追蹤，包括至男子位於昔加末的住處了解情況，並展開防疫等必要的後續工作。”