0.3基本傳染數降更低 續守SOP可擺脫疫情

（布城13日訊）衛生部總監拿督諾希山強調，只要所有人包括商家、企業、僱主、員工及民眾都遵守有條件行管令（PKPB）的標準作業程序，把現有的0.3的基本傳染數（R naught）降至更低 我國有望可以擺脫新冠肺炎疫情。

他說，我國在3月18日的基本傳染數是3.5，目前已經降低至0.3，只要大家遵守SOP，疫情有望結束。

但他也提醒說，如果大家松懈，基本傳染數也有可能重新提高。

他說，為了確保基本傳染數R值少於1，社會賦權（social empowerment）非常重要，社會各階層的人士必須負起社會責任，一起扮演各自的角色，遏止疫情蔓延。

扮演各自角色遏止疫情

他指出，大家要遵守的“S.O.P ”分別是“S”有條件管制令的所有條件、O則是高風險群如老人、殘障人士、孩童和嬰兒必須受到保護、身體不適或有癥狀的人士必須即可就醫；“P”則是保持至少１公尺的距離。

“商家、業者和僱主必須遵守各項規定和SOP，禁止群眾聚集以及任何染疫風險的活動。”

他說，在民眾方面，大家必須遵守“3C”和“3W”守則，3C是避免在擁擠、封閉的空間以及近距離交談，3W是勤洗手、在公共場所戴口罩和提醒他人，包括避免握手問好、奉行咳嗽和打噴嚏禮儀、消毒、留守在家和若出現癥狀速求醫。

行管措施奏效壓低曲線

諾希山說，從疫情一開始，衛生部就每天向公眾匯報確診病例、累計病例及活躍病例，如果從累計病例來看，數據是一直往上揚，但上揚速度已經減緩，而每日新的病例也越來越減少，致使到我國的活躍病例數據跟著下滑，這也顯示了我國這麼久以來所採取的措施奏效，成功壓低曲線。

他說，從3月18日展開的行動管制令，在經過第1、2、3、4以及到現在方的有條件行管令，給予政府時間推行各項舉措及公共衛生行動阻遏疫情的擴散，包括封鎖國際邊防、追蹤及對相關個人進行檢測、積極的病例檢測（active case detection）及對風險群展開集中目標檢測方式（targeted approach）。

他說，國家衛生研究所(NIH)通過糢式及預測，確實了政府的舉措奏效，即在第1階段至第4階段的行管令期間降低了我國的可傳染病例，目前疫情的趨勢與國家醫療中心所推測的一致。

13巴剎共249確診

諾希山表示，衛生部對220個巴剎進行檢測，其中13個巴剎出現共249起確診病例。

在回國強制隔離人中，今日再增4起確診病例，3人從巴基斯坦回來、1人從印尼回國，累計確診病例360起。目前已經有2萬4798人完成14天隔離，獲準回家。

不叻士工廠增20確診

另外，在感染群中，森美蘭不叻士工廠感染群今日新增20起確診病例，累計151起。

“其他感染群如馬六甲Solok Dugu宗教學校新增2起病例、累計4起；沙巴亞庇一所大專新增2起、累計3起。”

他說，彭亨文冬Benus感染群新增一起病例，累計3起；Pesantren印尼宗教學校回國感染群新增一起，累計231起。

他說，雪蘭莪敏申組屋和森美蘭申達央感染群各新增一起病例，其他感染群沒有新增病例。

至於最大的感染群，大城堡傳教士集會感染群新增2起病例，累計2348起。

3個加強管制區，包括吉隆坡公市及市中心北區、士拉央峇魯和八打靈再也奧曼路巴剎附近都沒有新增病例。