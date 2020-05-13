馬大醫學院副教授陳玉芬 入選女性科學獎10強

（吉隆坡13日訊）馬來西亞女科學家陳玉芬獲選為2020年東盟─美國女性科學獎的10強之一。

陳玉芬也是馬大醫學院微生物學系系主任副教授，研究領域包括腸道病毒A71（EV-A71）、兒童手足口癥（HFMD）及腦感染。

美國駐馬大使館今日在臉書發文說，陳玉芬熱情培育下一代，目前正在當地社區，傳授有關傳染病的傳播知識。

“我們必須在科學領域有更多的榜樣，這個世界需要科學，科學需要女性。”

陳玊芬在優管發布的東盟─美國女性科學獎視頻中，對能代表馬來西亞出戰榮幸，並認為科學獎項將提供更多的機會，把科學從實驗室傳到社區。

“我認為分享很重要，鼓勵更多人對科學、技術、工程及數學（STEM）的興趣。”

陳玉芬說，她著重傳染病疫苗的研發，是因為預防勝於治療的重要性，“我的團隊已經開發出密碼子反優化策略（codon deoptimization strategy）的腸道病毒A71疫苗，這些疫苗在動物上產生良好的保護免疫反應。”

有關手足口癥的研究，陳玉芬說，目前已有抗病毒多肽（antiviral peptides）及嗎啉基（morpholinos）的專利，研究了解自噬機制與相關藥物的靶點。

“我正與電腦科學家合作，對手足口癥的空間分布進行研究，以進一步了解有關傳染病的傳播。”

陳玉芬在社區方面則與幼教專家共同研究教育糢塊，以提高社區對手足口癥的認識，同時與亞太腸病毒監測網絡（APNES）合作，以加強東盟國家的腸道病毒監測。(LMY)