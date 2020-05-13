非洲豬瘟影嚮 入口禁令未解 中國豬肉罐頭斷貨

（馬六甲13日訊）去年發生的非洲豬瘟影嚮甚遠，我國對中國豬肉食品到現在仍未解禁，目前市面的中國豬肉罐頭已經斷貨，消費人都無法買到中國豬肉產品。

源發成（興記）海味莊有限公司董事經理楊添毅受訪時說，非洲豬瘟在2018年杪爆發，我國政府於2019年初時採取禁止中國豬肉產品進口措施，至今沒有解封。

他指出，進口商或貨運代理已數次與政府申請，但至今中國豬肉產品仍不可放行。

數次向政府申請

“上個月貨運代理也向衛生部和大馬檢疫及檢驗局（MAQIS）交涉，但當局仍保持當初的決定，不批準進口。”

他說，中國豬肉產品如午餐肉、扣肉、肉醬、排骨等的貨供已斷一年多，由於禁令未解，商家目前也只能等待政府的下一步決定。

“政府去年初宣布禁止進口中國豬肉產品後，很多超市採取退貨做法，因此在去年，市面上的商家還可從這批退貨中取得貨源來賣。”

楊添毅說，中國在之前因受冠病疫情影嚮，導致很多其他來自該國的進口罐頭食品在較早前也出現貨源緊張的狀況。

他表示，在冠病疫情之下，中國廠商皆需停工，相關的原料廠商同樣無法生產，在生產停止後，本地消費者又因行動管制令大量搶購罐頭食品，在需求量突增下，造成中國進口罐頭食品出現貨源吃緊情況，所幸現在中國已逐步解封，生產線重開，貨源情況已開始緩和。

楊添毅說，在行管令期間，消費者多數搶購的罐頭食品包括豆豉魚、罐頭菜心、燜花生、沙丁魚、鯖魚等。

“在罐頭鯖魚方面，因之前被發現含有死去的蠕蟲，因此進口罐頭鯖魚受到官方嚴格監管，運抵的貨櫃必需接受檢驗才能通關，此程序大約需一個月左右，因此市面上的罐頭鯖魚有時也出現貨源不足情況。”

適合南洋風味 獅城豬肉食品可進口

源發成（興記）海味莊有限公司董事經理楊添毅說，雖然中國豬肉食品未解禁，但政府批準進口新加坡制造的豬肉食品。

他指出，新加坡生產的豬肉罐頭如午餐的肉味道不輸中國罐頭，適合南洋風味。

他表示，不少消費人如今皆選購新加坡的午餐肉及扣肉。

不過，新加坡同樣受到冠病疫情沖擊而影嚮工作進度，這導致新加坡豬肉食品的貨源也出現吃緊。

“原本新加坡的貨源每星期會送來一次，現在拖至3個星期才來一趟，因此市場暫時有缺貨情況。”

馬禁入口年多 中國也供不應求

馬六甲京果雜貨商公會會務顧問拿督陳展鵬受詢時說，我國政府已禁止進口中國豬肉產品一年多，至今未有開放。

他指出，市場上的中國豬肉產品斷貨已有一段時期，不但如此，中國本身之前也出現豬肉供不應求的情況。

“我國市場出現的中國豬肉食品，部份是之前的存貨，部份相信是私運進來的貨源。”