223會議沒議決退出希盟 敦馬派公布錄音打臉慕陣營

（八打靈再也13日訊）土團黨主席敦馬哈迪陣營的“土團黨電視”公布一段錄音，聲稱是首相丹斯里慕尤丁在2月23日土團黨會議上的發言，打臉慕尤丁及其陣營領袖欺騙黨員。

在錄音中，被指是慕尤丁的男子呼籲黨領袖給時任首相兼主席敦馬哈迪時間，以決定土團黨是否退出希盟。這意味著土團黨當天並沒有像慕尤丁所言，議決退出希盟。

“土團黨電視”指出，這是2月23日“喜來登行動”當天下午2時，慕尤丁在土團黨最高理事會上發言的錄音。”

根據錄音內容，慕尤丁陣營原本要求馬哈迪退出希盟，與其他政黨結盟，並進行內閣改組。

權授權敦馬作決定

在錄音中，慕尤丁要求其他人動起來，讓行動一觸即發，並希望敦馬可以在國會召開前進行內閣改組，在一個星期內完成所有的事。

他要求大家再等一個星期，讓自己更清醒，今天大家太過情緒化了。

“我們去思考黨史上最大的問題，就是退出希盟，轉移至（新）聯盟但我們依然是政府，一個土團黨領導的政府，這是重要的……可以的話，今天我們原則上結束會議，之後我們全權授權敦馬（去決定是否要退出希盟）。”

然後，眾多最高理事紛紛拍桌子或拍手，高喊“同意！”

“如果沒有給予委托，我們需要再開一次會，OK？授權敦馬。”

這時，一些最高理事喊著不要再開會，他們同意慕尤丁的建議，讓馬哈迪去做決定。

慕尤丁告訴最高理事，土團黨領袖不曾懷疑過敦馬的智慧。

“他當了首相那麼久，我們必須尊重敦，所以無論他叫我們做什麼我們都必須去做。所以如果同意，我們可以結束會議。我們的決定就是原則上我們尊重敦馬的看法，我們理解他的意思，但再給他多點時間。”

錄音結束後，視頻出現這段話：“雖然會議並沒有作出退出希盟的決定，但當天晚上，慕尤丁就在沒有告知馬哈迪及署理總裁拿督斯里慕克力的情況下，指示所有土團黨國會議員前往喜來登酒店。”

視頻也出現一張霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙，親吻巫統布城國會議員東姑安南的手的照片。

視頻隨後出現幾段文字：“喜來登行動只是引起了不存在的印象和危機。”

“基於對喜來登行動的叛徒行為失望，敦馬辭職，而慕尤丁趁著這機會宣布土團黨退出希盟。”

“但根據這個錄音，土團黨在2月23日的最高理事會會議中議決退出希盟是不正確的！”

“現在是誰在欺騙誰？”