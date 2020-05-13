阿茲敏：疫情沖擊經濟 月杪宣布振興計劃

（吉隆坡13日訊）政府將於5月杪前宣布一項為期6個月的經濟複蘇計劃，在新冠肺炎疫情後振興國家經濟。

國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏說，新冠肺炎疫情已影嚮全球經濟，包括馬來西亞。

“商界陷入停頓及失業率飆升，像其他經濟體一樣，我們正緩解（疫情所帶來的）後果。”

阿茲敏於今日為Nexus電氣與電子生產（EEPN）主辦的網絡研討會致詞時說，在受新冠肺炎疫情影嚮的所有領域當中，電氣與電子領域遭最嚴重打擊，累積損失預計達72億8000萬令吉，進口方面的損失料達291億2000萬令吉。

電氣電子業損72.8億

他指出，本地的電氣與電子生態系統是全球供應鏈的一部分，仍是國家的國內生產總值主要貢獻，也是經濟支柱。

他說，國家已恢複幾乎所有經濟活動，以緩解疫情對經濟構成的不利影嚮。

“這將創造就業機會，同時通過工業衛生標準作業程序為員工確保環境安全。”

“至今，我們成功遏制新冠肺炎疫情，感謝前線工作人員不懈的努力。”

阿茲敏呼籲商界特別是中小型企業，把當前的挑戰作為加速數碼化的機會，因為這是向前邁進的最佳途徑。

他說，新冠肺炎疫情已顯示數碼化是前進途徑的原因，特別是商界。

“通過採用數字化，不僅可令商界面向未來，同時帶來可持續的經濟增長。”