2009年以來最低 今年首季GDP僅0.7%

（布城13日訊）統計局於今日發布2020年第一季度國內生產總值及國際收支統計數據報告，今年第一季度的國內生產總值（GDP）成長只有0.7%，創下自2009年第三季度（-1.1%）的最低紀錄。

統計局總監拿督斯里莫哈末烏茲爾在臉書直播記者會上說，我國去年第四季度的國內生產總值成長為3.6%，今年第一季度的經濟增長只有0.7%。

他說，本季度的增長受到服務業3.1%及制造業1.5%的支持，而其他行業則出現負增長的情況。

家庭支出減少

“本季度私人最終消費支出用在必需品，如食品與非酒精飲料、通訊與房屋、水、電與其他燃料。但是家庭支出方面，則減少了汽油、旅行、娛樂及外食的開銷。”

他表示，家庭支出的減少，直接影嚮與餐飲、住宿、交通、體育及娛樂相關的行業，這是因為商品及服務的消費與生產息息相關。

此外，烏茲爾指出，馬來西亞的經濟值為1.4兆令吉，並且以年貿易額1.9兆令吉，成為主要貿易國之一，因此我國的經濟表現肯定會受到全球經濟表現的影嚮。

他透露，通過旅游衛星賬戶（Tourism Satellite Account）的衡量，我國的旅游業對國家經濟貢獻了15.2%，相等於2206億令吉，並且僱用了350萬人。

“旅游業涉及194個領域，因此，新冠肺炎疫情的傳播，對旅游業造成影嚮。”

烏茲爾透露，我國出口至中國從今年1月開始已逐漸減少，而游客減少也導致出口出現下跌的趨勢。

服務業增長3.1%

此外，他說，服務業今年第一季度的經濟增長為3.1%，繼續成為國家經濟的主要動力，2019年第四季度增長為6.2%。

“本季度服務業的表現，是得到資訊與通訊、批發與零售貿易，以及金融與保險業的支持。在行動管制令期間，由於居家作業的概念，讓電訊業成為資訊與通訊領域的領頭羊。”

然而，烏茲爾指出，本季度制造業的經濟增長較慢，只有1.5%，去年同期為3%，這是自2013年第一季度（0.6%）以來的最低增長。這增長是由石油、化工、橡膠與塑料制品（3.9%），電氣、電子與光學產品（2.2%）以及木制品、家具、紙制品與印刷業（1.3%）所貢獻。

他說，農業則出現負增長情況，主要是由於油棕、林業與伐木、漁業及橡膠的銷量下降，其中油棕下跌22%，是因為棕櫚油（CPO）產量下降所致，2019年第四季度為負16.9%。

“礦業與採石業方面的負增長較小，為2.0%（2019年第四季度：-3.4%），這是因為原油、凝析油與和天然氣產量的增加所致。”

另外，烏茲爾說，建築業方面，從上一季度的1.0%增長，下降至-7.9%，是自1999年第二季度（-7.9%）以來的最低增幅。

​經濟產出損失228億

統計局總監烏茲爾指出，根據聯合國、世界銀行及國際貨幣基金組織發布的國家會計制度的分析，如果沒有爆發新冠肺炎疫情，馬來西亞的經濟可以取得更好的表現，預計今年第一季度的經濟可以取得3.9至4.2%的增長，而本季度的經濟產出損失價值估計為228億令吉。

他透露，2020年首季，馬來西亞的經常賬戶餘額（CAB）盈餘取得95億令吉，這歸因於商品賬戶的盈餘及主要收入赤字的減少，而在馬來西亞的外國公司的收入則減少了163億令吉，上一季度收入為251億令吉。

“服務賬戶取得80億令吉的赤字，主要是由於令人沮喪的旅游活動所致，旅游活動受到2019年12月下旬在中國武漢開始的致命新冠肺炎疫情爆發的嚴重打擊，最終導致全球出現健康與經濟危機。”

“2020年第一季度的旅游盈餘較低，為21億令吉，這是自2003年第三季度以來的最低水平（嚴重急性呼吸系統綜合癥（SARS）流行所致）。”

電信電腦服務表現佳

他說，盡管出現危機，但服務帳戶的某些組件（如電信、電腦與信息以及其他商業服務）在本季度仍表現良好。

烏茲爾指出，2020年第一季度的金融賬戶淨流出為133億令吉，高於上一季度的1億令吉，主要是組合投資的資金外流量較多，當中包括非居民脫售與贖回到期債券。

“與此同時，外國直接投資（FDI）從上一季度的54億令吉，增至64億令吉，這些投資主要來自美國、新加坡和愛爾蘭，分布在制造業、金融和保險業、採礦與採石業。”

他透露，海外直接投資（DIA）也從2019年第四季度的11億令吉，增到今年首季的30億令吉，這主要來自英國，印尼和加拿大，投資在採礦與採石業、資訊與通訊業，以及農業領域。

他說，馬來西亞於2020年首季的國際儲備金為4400億令吉，比起上一季度的4240億令吉較高。

此外，烏茲爾在記者會上提到，2020年第一季度的消費物價指數取得0.9%的增長，而2019年第四季度為1.0%；本地生產者物價指數則增長了0.6%，至105.3點，去年同期為104.7點。

出口總值2387億增長1.1%

烏茲爾指出，2020年第一季度，馬來西亞的商品出口總值為2387億令吉，比去年同期的2361億令吉增長1.1%，推動增長的主要產品是精煉石油產品、棕櫚油與棕櫚油基產品，分別增長43.0%及4.6%。

他說，2020年同一季度，進口額也增長1.3%，達到2017億令吉。按最終用途類別，中間產品進口增長8.1%，其次是消費品（增長4.8%），但是資本貨物進口卻下降了26.8%。

失業率上升至3.5%

針對我國今年首季勞動力市場的情況，烏茲爾透露，2020年首季，馬來西亞的就業人數增加1.6%，達到1524萬人。

“2020年首季，我國的失業率上升至3.5%，而2019年第四季度的失業率則為3.2%，這主要是因為行動管制令對勞動力市場造成不利的影嚮，而我國最高的失業率是1986年的7.4%。”

他說，近期經濟方向可以通過領先指數（LI）來描繪，2020年2月參考月的LI表現預計，自2020年1月23日至今，因新冠肺炎肺炎所影嚮，馬來西亞將於2020年第二季度經历較慢的經濟增長。

烏茲爾表示，統計局正計劃根據部門提供的每月指標與統計數據，擬出國內生產總值的預估值，以便提前進行經濟評估。

他說，統計局非常需要所有方面共享數據的配合，希望這可以使我國擺脫危機的威脅，實現更高的社會經濟福祉。