包括494外籍人士 靈舊區2192人完成檢測

（八打靈再也13日訊）八打靈再也警區主任聶依查尼披露，靈市舊區巴剎一帶加強行管令後，至今已有2192名居民接受檢測，當中有494人是外籍人士，預料明日將完成所有疫情檢測。

他今早在斯里斯迪亞（之前被稱為雙溪威）巴剎及附近一帶店屋出席有條件行動管制令“Warn and Sweep”巡邏方式活動時說，警方今日繼續派出警員分別到A區及B區各30個住家單位進行突擊檢查，以確保所有居民進行疫情檢測。

3外籍人士不願配合

他說，昨晚警方突擊C區20各單位，有3名外籍人士不願配合檢測，但最終還是被警方帶往附近檢測站。

聶依查尼也說，全國總警長丹斯里阿都哈密於今早前往被設為臨時行動室的靈市舊區奧曼路巴士總站探訪前線的下屬，逗留5分鐘才離開。

另外，他指出，警方出動7名警官及41名警員在斯里斯迪亞（之前被稱為雙溪威）巴剎及附近一帶店屋展開有條件行動管制令“Warn and Sweep”巡邏。

他說，行動中一間雜貨店的白糖價格因超出市場價格5仙，甚至所使用的秤不符合標準，遭國內貿易及消費人事務部官員開出罰單。

他說，雖然在巴剎及附近店屋都能看到很多民眾出沒，但所有民眾都遵守社交距離，另外商家也為客戶提供洗手液及使用溫度測量器測量客戶的溫度，因此他感到滿意，而警方將在每周進行3至4次類似的巡邏活動。

在巡邏行動中，八打靈再也市政廳執法組主任莫哈末法茲率領16名市政廳官員配合警方，而國內貿易及消費人事務部也派出6名官員協助警方，此外，八打靈縣土地局官員佐哈里也到現場了解情況。

開放堂食需保持社距

針對雪州政府配合聯邦政府即日起允許餐廳、茶室和食肆小販開放堂食，但需保持社交距離一事，聶依查尼說，由於現階段是齋戒月，甚少看到民眾在茶室用餐，多數選擇打包。

“目前飲食業者及民眾都遵守有條件行管令，保持社交距離。”

詢及國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利昨日指出，當局於今日開始可以對違反有條行管令者開出1000令吉罰單，對此聶依查尼說，目前靈市警方還未開出任何罰單及未逮捕任何人。

他指出，警方會先給與民眾勸告及嚴厲警告，一旦對方仍固執，警方才採取行動。