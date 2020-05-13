18日國會復會 僅元首開幕沒辯論

（吉隆坡13日訊）國會今天發出通知，5月18日國會復會，只有國家元首開幕的議程，因此國會不會有辯論政府法案和政府事務環節。

國會下議院秘書禮端今日通知國會議員，作為國會下議院議會領袖的首相丹斯里慕尤丁已在5月12日通知國會下議院議長，5月18日的國會只會進行國家元首為國會開幕發表施政御詞。

有關聲明表示，這項舉措是配合國家的冠病疫情仍未全面緩和情況而定。

早前，國會秘書通知國會議員，隨著政府落實行動管制令，5月18日複會的國會下議院會議只開會一天，當天議程只有國家元首開幕，以及當天將只討論法案和政府事務而已。

較早前，下議院議長已接納由前首相敦馬哈迪兼浮羅交怡區國會議員敦馬哈迪提呈對首相不信任動議。

“這次國會會議不會有問答或書面、動議或特別議會廳環節。因此，所有此類通知均無須發送給本次會議。”

在大馬變天之前，下議院原本是從3月9日開會至4月9日，開會20天。變天後，國會延遲至5月18日複會。

下議院議長丹斯里阿里夫表示，由於受到冠病疫情影響，於5月18日複會的國會下議院會議可能不允許所有媒體採訪，只開放給官方媒體如國營電視台（RTM）、馬新社以及新聞局以及國會內部攝影現場採訪。