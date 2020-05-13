3變節議員缺席 吉行政會議照舉行

報導：黃秀湘

攝影：丁儀玲

（亞羅士打13日訊）由希盟聯合土團黨組成的吉打政府瀕臨倒台，但大臣拿督斯里慕克力及7名州行政議員今天仍如常上班，並出席例常州行政議會，至於3名變節的行政議員則缺席。

慕克力今早9時主持州行政議會，缺席者是昨天宣布退出公正黨的魯乃區州議員阿茲曼，以及2名土團黨的哈麗瑪頓和費道斯阿末。

慕克力粉絲臉書專頁今早上傳了一個約一分鐘長的視頻，畫面中拍攝到行政議會廳內牆壁上，高掛著慕克力和10名行政議員的肖像，以及今早會議的畫面。

鏡頭明顯看到會議桌有幾個空位，這些都是上述3名行政議員過去出席會議的座位，如今已空無一人。

陳國耀收拾個人物品

吉州行動黨行政議員陳國耀今早準時上班，他在接受光明日報記者訪問時說，他明天起會收拾個人物品，做好隨時撤離的心理準備。

“我的辦公室擺放了很多個人物品，如紀念品和書籍等，我明天起會慢慢收拾這些物品。”

陳國耀也是行動黨吉州主席和兩屆德卡區州議員。他透露，行政議員任期是每2年宣誓一次，而這次任期會在本月21日屆滿，所以即使近期撤換州政府，他的任期也差不多要屆滿了。

陳國耀在2018年希盟執政吉州後獲委當行政議員，掌管事務是工業及投資、地方政府、房屋事務。

他遺憾地說，很多房屋和土地的新政策正草擬中，有些已進行中。如今更換政權，恐怕這些工作恐被耽擱。

黃思敏數月前已有心理準備

吉州華人及暹裔事務、科學及工藝、氣候變化及環境事務委員會黃思敏說，吉州變天即將成事實，但他打算收到撤換政府公函後才收拾個人物品，因他其個人物品不多。

黃思敏也是公正黨峇甲亞蘭區州議員，他解釋，吉州國盟宣布獲得23個州議席支持組新政府後，接下來還需要時間被安排覲見吉打蘇丹殿下，在獲得蘇丹御准政權易主和委任新大臣後，政權才算是真正更替。

他坦言，他幾個月前就已做好心理準備，即今年2月希盟出現崩解局勢時，他原本以為吉州政權也會隨著變天，雖然最後逃過一劫，但想不到這次真的成真了。

他說，當初他從政和出任州議員，目的不是為了官位，而是要改善人民的生活和福利。這次吉州政權遇到州議員叛變而變天，也是吉州史上首次發生中途換政府的情況。

吉打州伊黨昨天宣布獲得巫統、2名獨立議員和4名土團黨支持下，將能以23個州議席組成國盟州政府，重奪吉州政權。

本報記者今早走訪達魯阿曼州行政大廈的各州行政議員辦公室時，發現費道斯阿末、哈麗瑪頓以及阿茲曼的行政議員辦公室門深鎖，裡面一片漆黑，其他州行政議員的辦公室如常工作。