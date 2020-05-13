慕克力：罷免要州議會表決 我還是吉大臣

（亞羅士打13日訊）吉打州務大臣拿督斯里慕克力認為，要罷免大臣職的最佳民主方式，就是通過正規憲法管道，召開州立法議會提出不信任動議，讓所有州議員辯論並作出票決。

他說，依據憲法，大臣是在獲得多數議員支持下被提名推薦給蘇丹殿下御准，惟罷免大臣的方式則沒有憲法明確闡明。

他指出，不同州屬會採取不同處理方式，如簽署法定宣誓書（SD）來投不信任票，或像吉州4年前所發生的情況，由統治者逐一召見州議員來做最終決定。

慕克力今日如常主持州行政議會後，在記者會上說，他今日獲得多數行政議員們支持，以覲見吉州蘇丹端姑沙烈胡丁尋求御准召開州議會。

他說，他會在這一兩天內覲見蘇丹和尋求御准，一旦獲得御准隨時可定下開會日期，有意提出動議者就要遵守議會常規，在會議前14天提呈動議給州議會秘書處。

否認被多數議員投不信任票

他強調，吉州今日的氣候如常，一切仍在他掌控之中和正常運作，他還是吉州大臣，他領導的州政府仍存在。

“雖然昨日吉州反對黨單方面宣佈希盟土團州政府已垮台，身為大臣的他也被多數州議員投不信任票，但這一切都只是反對黨片面之詞。今天一切如常沒變化，吉州政府如常操作，所以會議都照開。”

另外，針對吉州伊黨領袖昨日召開記者會表明已獲得23名州議員，包括4名土團黨州議員簽署法定宣誓書，對現任大臣慕克力投不信任票一事，慕克力則反擊說，這只是反對黨片面之詞，至今他和吉州土團黨都沒收到該4名土團黨議員的正式來函。

他也揶揄說，法定宣誓書沒有實權法定的地位，一個人可以早上和下午各簽不同的法定宣誓書。

他透露，在今年2月，聯邦政府政權易主時，很多揣測吉州政府也會垮台，但最終他獲得州內土團黨和希盟所有州議員聯合簽署法定宣誓書下，一致贊同他繼續當大臣，以及聯合土團黨與希盟組成聯合政府。

此外，慕克力被詢及若確實遭4名土團黨州議員倒戈相向，而這會是人生中兩度擔任大臣，卻兩度遭同僚背棄的感受時，他則無奈的笑說他早已習慣，畢竟早前在聯邦政府政權上都遭遇同僚背棄。