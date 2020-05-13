僅限至親親友 齋節首日20人共慶

（布城13日訊）開齋節首日獲準20人共慶！

國防部高級部長拿督 斯里依斯邁沙比利宣布，國家安全理事會昨日召開特別會議，決定開放允許民眾在開齋節首日互訪，唯只限於至親親友，而且一天不能超過20人。

除了開齋節，這項宣布也適用於沙巴的豐收節及砂州的達雅豐收節，因為這些佳節的日期都很接近。

他表示，這項開放也僅限佳節第一天而已，之後就恢複有行管令的SOP，而且也不允許任何“開放門戶”的慶典。

不允許“開放門戶”

他今日在出席行動管制令跨部門會議後，通過直播記者會作出這項宣布。他說，政府允許20人在首日互訪慶開齋也必須以居家面積為衡量，以確保能夠維持社交距離。

“就好比一間600平方公尺的組屋，若是同一時間擠入20人，就無法保持社交距離 了。”

他說，在這種情況下，訪客可以分4批到訪，每一批5人，在不同的時間互訪，就能維持社交距離，不過，這個方式也一天僅限20人。

他也提醒說，既便是允許互訪，但大家都必須遵守SOP，屋主也必須準備搓手液，不然就讓客人以肥皂洗手、同時鼓勵戴口罩，也不要共享食物。

他說，穆斯林平常家人聚餐時都會共享食物，但今年則要避免。

避免共享食物

“同時，這個開放僅是一天而己，佳節第二天、第三天都不被允許互訪，不能再像過去般慶祝一個月的開齋節，同時也不能開放門戶，這在1988年傳染病預防和控制法令（342條文）下是不被允許的。”

依斯邁沙比利說，政府實行行管令是要留在家中，避免群聚，現在放寬了尺度，允許民眾可以和親近的家人共慶開齋，但大家仍要自律，避免太多群聚。

他說，政府不要發生如巴林及紐澤西的案子。“巴林有一家16人，聚在一起開齋，結果所有人都感染了新冠肺炎；美國紐澤西也發生一家4口一起用餐，結果全部人都確診，甚至最終全部死亡。”

此外，位斯邁沙比利也促請民眾最好只是與同一屋簷下的家人共慶開齋，而沒有必要一定要與親友共慶。

他說，政府是允準20人互訪，但若是認為只需與同居一屋的家人共慶就足夠，那就與他們共慶而已，以保護自己的健康。

他說，就算是近親，但來自遠方的他們，你不懂他們的健康情況，因此，為了照顧自己和家人的健康，可以選擇只是自已一家人慶祝開齋節。

“如我所說，樂齡人士是高風險群，佳節時可能會與80歲的祖母聚會，但這樣的行為會對高齡祖母帶來威脅，因此政府雖然給予一點放寬，但我們有責任保護自己和家人，因此，你自己決定要與誰共度佳節吧！”

彭檳甲遵守度98% 最差一州僅86%

依斯邁沙比利說，彭亨、檳城及馬六甲，為我國最遵守有條件行動管制令（PKPB）的3大州屬，遵守度達98%。而最差的遵守度僅有86%。

不過，他沒有透露遵守度數低的州為哪個州屬。

部長表示，全國PKPB標準作業程序（SOP）的平均遵守度為95%，意味著全國還有5%的人民不遵守管制令。

“我國總人口的5%，我想不遵守的人數還是很多的。”

他披露，由警方率的特工隊昨日展開了7萬237次的遵守有條件行管令的檢查，而在警方昨日結束勸告及警告階段後，就在雪州扣留了一名違反SOP的人士。

商店複業須限人數守社距

他因此提醒民眾，不要被扣留及被提控，只要做到遵守所有的SOP，而這是很容易做到的。

此外，依斯邁沙比利說，在政府允許商店複業，意味著商家必須遵守所有SOP，包括為了佳節而舉辦促銷的購物廣場，同樣的客戶也必須遵守社交距離等SOP，並指這是為了照顧個人健康。

他說，政府允許商家複業，條件是限制店內客戶人數、保持社交距離等SOP，若違反則可以被指示立即關閉。

他是被詢及有不少商場、商店出現購物人潮，以致忽略社交距離時如此披露。

他說，負責監督遵守度的特工隊將會更頻密到舉辦促銷的購物廣場與商店視察，以確保他們是有遵守SOP，並一旦發現出現違反SOP情景，就會採取行動。

食物供應充足 開齋節不會缺貨

依斯邁沙比利表示，市面上所有食物供應充足，甚至出現供過於求現象，民眾不要擔心開齋節將至而缺貨。

“政府保證在整個齋戒月與開齋節期間，所有物品供應都穩定與充足，民眾可以購買任何他們想要得到的貨品，唯在購物時須嚴守社交距離等SOP。”

他說，貿消部執法隊迄今共接獲2851宗有關物價及供應的投訴，該部也將對突然漲價的生產商、批發商與零售商採取嚴厲對付行動。

他說，特工隊組迄今檢查了5022家超市、4092家餐館、1255家工廠、及3422家銀行，同時也監督954個陸路交通站、172個水路終站、及72座航空終站。

“特工隊也檢查3萬4840輛私人交通工具及3175輛公交，其它被檢查的場合包括2062個公共市集、3606個宗教場合、1397個娛樂場所、及359個建築工地。”

他說，政府共動員1萬6518名執法人員組成3122個特工隊，在全國各地展開監督行動。

另外，他表示，房地部自3月30日起，已經在全國進行6078次消毒行動，包括80個紅區與黃區，被消毒的場合包括9732個政府機構、商店、人民組屋、超市與公共設施等。

交局全面開放運作

依斯邁沙比利宣布，即日起，陸路交通局（JPJ）將重新開放，而接著下來，政府其他所有機構服務櫃台也會接著全面開放。

他說，內閣是在今日的會議中，議決恢複所有政府部門與機構的服務，特別是服務櫃台。

他表示，所有的政府機構在恢複服務後，都會遵守SOP，維持社交距離、測量訪客體溫、勤洗手、提供搓手液及戴上口罩等政府所定下的規則。

此外，他也表示，為了減輕學生巴士在學校因為疫情全面關閉後，校巴業者因為沒有收入而面對的窘境，同時解決工廠巴士因為必須符合SOP，一輛廠巴現在只能載一半工人的困境，交通部已經允準校巴在現階段轉去載送工廠工人。

校巴允載廠工

他說，政府也明白校巴業者的困難，因此採用這個這個互惠的方式，讓校巴業者在停課時期依舊有收入，而廠巴也不用為增加載送趟次煩惱。

“這是政府協助校巴業者的措施，校巴業者可以與工廠巴士公司進行討論，以便在有條件行動管制令（PKPB）及學校關閉期間，使用校巴載送工廠員工。

他是針對家長申訴校車業者盡管沒有提供載學生上下課依舊收費車費一事，如此指出。

依斯邁沙比利說，這個情況不應該發生，交通部會檢討他們的校巴執照。

被詢及有長途巴士業者以必須符合社交距離，迫使他們一輛巴士只能載一半乘客，只能通過提高車費來平衡收入一事，依斯邁沙比利坦言，這個情況確是存在。

“政府收到不少公共交通業者投訴，因為要維持社交距離，他們減少一半載客量；這情況也發生在航空公司，我們要求他們減少一半的載客量，以便維持社交距離，因此截至目前，我們得知價錢很高。”

他說，據了解，大馬飛往英國倫敦的經濟艙機票已經去到8000令吉，平時只需3000至4000令吉。

他說，交通部長在會議上匯報此事，並認為這個價格實在太高了；因此，交通部會在接下來的會議提出建議，解決這個問題。

“交通部意識到目前公共交通，如租車、長途巴士及機票飆漲的問題，交通部將會研究，以確保公共交通業者不會虧損。”

他表示，交通部將在接下來的特別部長會議中提呈建議。