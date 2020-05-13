向警方申請 夫妻可跨疫區見面

（吉隆坡13日訊）衛生部在聯邦憲報頒布第二階段的有條件行動管制令（PKPB），雪州、吉隆坡聯邦直轄區和布城被列為新冠肺炎疫區。憲報提到，住在不同疫區的夫妻，其中一人可以在獲得警方書面同意後， 與配偶見面。

根據憲報，在這期間，國會議員和州議員被允許出席國會和州議會議。

衛生部長拿督斯里阿漢峇峇是於5月12日援引2020年防範及控制傳染病條例（疫區內措施）（No.6）簽發頒佈令，有效期從5月13日至6月9日。

在這期間，民眾依然被禁止從一個疫區到另個疫區，除非為了工作。如果有特定理由，民眾可以向鄰近的警局獲得警方書面同意，方能從一個疫區到另個疫區。

憲報闡明，在這期間民眾依然被禁止參與群集或游行活動，無論是基於經濟、宗教、教育和學習、體育、娛樂，社會或文化目的。

不過，民眾可以在開齋節、沙巴豐收節以及砂州達雅豐收節期間群聚，但必須根據衛生總監的指示。

民眾也同樣獲准出席葬禮，條件是人數不能超過20人。

憲報特別提到砂州人民的行動情況，闡明沒有人可以在未經警方的同意下擅自跨縣。

在此憲報，任何私家車都不能載超過3人，而這些乘客是住在一起的人士。

政府放寬條例，從大馬半島飛往沙巴或砂州或相反情況，持有航空執照的人士，不可以接載超過一半或最高66.6%的乘客量。之前的規定是，每次只能接載原有載客量的一半乘客。

此外，出租車、德士、機場德士、豪華德士或電子召車，每趟行程還是不能載超過2名乘客。

最新條例下被禁止的活動

1.可能導致多人聚集的娛樂、休閑和運動活動

2.夜總會、酒吧包括在這些場所經營的餐館

3.宗教慶典、文化及藝術活動

4.可以導致群集的商業活動

5.投注、博彩、賭博機、彩票和跑馬、賭場等

6.在員工宿舍及住宿的活動

7.禁止在服飾店試穿衣服及在店內準備化妝品試用裝

8.理髮店及美容院服務

9.拍攝電影、電視劇、紀錄片及廣告。

10.涉及在公共場所銷售的金融與銀行服務