掃碼支付保障飛安 亞航無接觸登機

（雪邦13日訊）亞航將實施多項無接觸出行程序，包括在機場的無接觸支付、無接觸自助值機亭、乘客通關系統（Passenger Reconciliation System，PRS）及增強其手機應用程序的功能，以確保乘客能體驗順暢與安全的旅程。

亞航已在吉隆坡第二國際機場設置無接觸支付選項──通過支付寶及微信掃碼支付，這項服務將逐步延伸至其他機場。亞航也即將推出其他支付選項如BigPay與Touch N Go。

亞航今日發文告說，即日起，在馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼和日本所有亞航運營的機場將使用無接觸自助登機亭，出行的乘客可通過airasia.com或手機應用程序在線辦理值機手續後，自行打印登機牌及行李標簽，以無接觸的方式完成登機流程。

另一項無接觸出行程序則是目前在吉隆坡第二國際機場執行的乘客通關系統，這系統隨後也將在亞航所運營的其他馬來西亞機場執行。PRS系統讓乘客無需向機場保安遞交登機牌進行查檢，只需掃描登機牌即可。此外，亞航已將登機流程數碼化，在登機門直接掃描登機牌而不再收集實體存根。

亞航的手機應用程序也將於5月底改進，乘客可通過其應用程序掃描護照，從而簡化用戶體驗並實現無縫且無接觸的自助值機手續。此外，亞航也計劃於近期內為應用程序增添新功能，如旅行簽證掃描。

亞航集團首席運營員加威馬力說，除了現有的嚴格地面安全措施如社交距離標簽、亞航員工佩戴防護裝備等，他們如今再實行無接觸出行程序，為跨區域的乘客提供更安全、有效及無接觸式的體驗。

“乘客和員工的安全是我們的重中之重，這些額外的改進體現了我們在航空旅行新環境中致力保持安全飛行的承諾。”