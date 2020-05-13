錄音揭土團退出希盟內幕 指慕尤丁背叛敦馬

（吉隆坡13日訊）社交媒體昨日傳出一個被指為是士團黨退出希盟前的會議錄音，有一把貌似該黨總裁丹斯里慕尤丁聲音的男子，在這段語音中指，土團是否退出希盟交由黨主席敦馬哈迪決定。

一個親馬哈迪的網媒“Bersatu TV”，昨日凌晨上載一則時長2分鐘56秒的語音片段。 貼文註明，這是2月23日的土團黨最高理事會會議錄音，而似慕尤丁聲音的男子在主持會議時，建議與會者可等馬哈迪和希盟各黨主席會面商討，再耐心等待一週後看情況，建議獲大家一致同意。

他說，會議在考慮土團黨史上最大議題，即該黨是否退出希盟，並繼續成為領導政府的政黨。

“這視乎敦（馬哈迪）的智慧，我們不曾質疑敦的智慧。他擔任首相這麼久，具有一定的智慧，我們必須尊重敦，所以我們必須根據他說的去做。”

語音也指出，土團黨最高理事會很明顯沒有在2月23日當天議決退出希盟，而是交由馬哈迪決定。

此外，該把聲音也表示，土團黨要求馬哈迪重組內閣陣容，並希望在國會復會以前完成。

前首相，也是土團黨主席的敦馬哈迪醫生2天前在臉書上載一則視頻自揭他辭去首相的原由。他說，他辭去首相和土著團結黨主席職，主要原因是土團黨已經對他失去了信任。

“黨拒絕了我，他們違背了我的勸告，這也意味黨對我失去了信任。在這種情況下，我不能再繼續擔任黨主席職，這是辭職的原因。”

他今日在臉書發佈視頻表示：“我覺得很多人仍然不明白為何我要辭去首相職，因為我的黨已經否決我，它做了違反我的勸告的決定，意味黨對我已失去信任。因為黨的行為，所以我不能再保留黨主席職。”

敦馬當時也說，土團黨沒有很好的基礎退出希盟，因他獲得希盟全力支持。但是，時任黨總裁丹斯里慕尤丁卻堅持要土團立即退出希盟，理由是馬來人將被行動黨摧毀。

馬哈迪表示，盡管他堅決反對土團與巫統合作，但土團黨不理會他的意見，堅持退出希盟。