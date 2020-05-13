土團2議員背棄慕克力 轉挺國盟執政吉州

（亞羅士打13日訊）4年後，吉打州務大臣拿督斯里慕克力再度遭同僚背棄，其中來自浮羅交怡國會選區旗下的2名土團黨州議員，異口同聲承認他們遵從黨中央領導層的步伐，支持吉州改由國盟組新政府。

浮羅交怡國席為前任首相敦馬哈迪的選區，大選期間與他並肩作戰的旗下2名州席議員，即土團黨熱水湖州議員兼吉州議會副議長祖哈里布勒，以及土團黨瓜鎮州議員兼吉州行政議員費道斯阿末，如今已“轉風向”力挺首相丹斯里慕尤丁領導的國盟聯邦政府。

以吉州伊黨為首的吉州國盟，這次除了掌握19席組新政府，也另外獲得4名土團黨州議員同聲對慕克力的領導投不信任票和支持組吉州國盟州政府。

祖哈里布勒接受《馬新社》訪問時說，他是尋求熱水湖土團黨基層的意見後，一致同意和支持跟隨土團黨總裁慕尤丁的步伐。

“既然有‘新船’迎接我們，我們就決定一起乘上這新船，向前邁進。”

另外，費道斯阿末承認他已做出對慕克力投不信任票和支持組國盟政府的決定。但他強調，其決定與跳槽無關，他還是土團黨一份子，並會支持黨領導層的決定。

“別聽信謠傳指我們4名土團黨州議員會退黨或跳槽。我們4人還是土團黨黨員，只是我們選擇遵從黨領導層的方向與指示。”

全國伊黨選舉主任兼吉州議會反對黨主席莫哈末沙努西昨日召開記者會透露，吉州36名州議員中，有23名州議員對現任大臣慕克力投不信任票。

這些議員15名來自伊黨、2名巫統、2名甫退出公正黨成獨立人士的議員，以及4名土團黨州議員，即黑木山州議員兼行政議員哈麗瑪頓、費道斯阿末、祖哈里布勒和莪占必叻州議員拿督古阿都拉曼。