列高風險區 火車站暫停服務 吉林限制出城

（北京13日訊）中國昨日多7人確診感染新型冠狀病毒，當中6宗是本土病例，全部來自吉林市，當中5人為舒蘭市確診患者的密切接觸者，另外1人則是吉林市豐滿區患者的密切接觸者，他自己同樣住在豐滿區。吉林市管控民眾前往外地，民眾須持48小時內的自費核酸檢測陰性報告，並嚴格自我隔離後，方可登記出城。吉林火車站自今天早上6時起，暫停辦理始發及經由乘車業務，直至另行通知。

哈爾濱對有吉林市和舒蘭市旅居史的人士加強管控措施，當中要求從舒蘭市前往哈爾濱人士集中隔離14天，其後再居家隔離14天，抵達哈爾濱當天和第14天，共進行兩次核酸檢測，解除居家隔離前，再進行第三次核酸檢測。

綜觀中國目前疫情情勢，在新型冠狀病毒肺炎最初的爆發地湖北逐漸趨緩後，隨海外疫情升溫，北京、上海等重要口岸在3月期間，成為“外防輸入”的重點關注對象，而到了4月，變成疫情在與俄羅斯接壤的黑龍江省、內蒙古等地方的口岸城市爆發。

日前，吉林省舒蘭市於5月9日新增11個本土病例後，取代也已相對趨緩的黑龍江省，成為中國當前疫情最嚴峻的地區，也讓當地官方緊急調整風險分級至“高風險區”，並宣佈進入戰時管理狀態。

接著，吉林省再於10日新增3例確診，加上今天報告的6例後，雖人員居住地區不完全分佈在舒蘭市，但經查均與舒蘭案例有關，今天6時起，官方已宣佈吉林火車站暫停辦理始發及經由乘車業務，防控疫情再度擴散。

港澳方面，目前，香港特別行政區1047例（出院991例，死亡4例），澳門特別行政區45例（出院42例）。