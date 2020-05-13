檳堂食14 SOP 客工先檢疫

（檳城13日訊）週五（15日）起，檳州酒店、購物廣場內食肆及快餐連鎖店“快一步”恢復堂食，檳州房屋及地方政府委員會主席佳日星今日公佈堂食的14項標準作業程序（SOP）的細則，包括聘請外籍員工的業者必須確保外籍員工進行新冠肺炎篩檢後，才獲准提供堂食。

佳日星今日在檳島市長拿督尤端祥的陪同下，在臉書召開記者會時說，檳州政府擬定這14項比聯邦政府還要嚴謹的作業標準程序，是為了確保檳民的安全與健康受到保障。

外勞員工須檢測冠病

他強調，檳威兩地市政廳將採取嚴厲行動對付那些不遵守上述標準作業程序的業者，並會即刻勒令業者關店。

“州政府的任何決定，包括允許任何行業復工，都是經過詳細地討論與研究，如今檳州已有多天沒有新增確診病例，我們必須保持。”

他指出，目前，檳島及威省分別有13間及21間商場內的餐廳可以恢復堂食，不過他們都必須遵守上述的標準作業程序，連鎖速食店則是指麥當勞及肯德雞等快餐店。

“首階段只允許酒店、購物廣場及快餐連鎖店恢復堂食，我也希望那些小型餐廳及咖啡店等可以盡快恢復堂食，不過為了確保情況受到控制及確保業者遵守上述標準作業程序，一切都需要分階段來進行。”

“很多人在詢問咖啡店及嘛嘛檔幾時才可以堂食，我也喜歡扁擔飯。”

他說，檳州是一個美食天堂，一開放後就會有很多人外出堂食，他也想去吃扁擔飯，但政府需以人民的安全為首要考量。

他相信不久後，多數的餐廳和咖啡店將可恢復堂食，並希望民眾及業者都給予配合，以便檳州可以持續保持成為沒有活躍病例的“綠州”。

檳堂食14標準作業程序

1.外籍員工必須篩檢新冠肺炎

2.業者必須記錄顧客的名字及聯絡電話號碼

3.所有餐廳員工必須戴口罩，而顧客則強烈鼓勵戴口罩

4.所有餐具在使用過後必須消毒

5.一切餐具皆由服務員為顧客提供及服務

6.不允許共用同一個餐具

7.時間控制及入內堂食的顧客需減半，餐廳容客量不可超過50%

8.擺放好的桌子之間必須有2米距離

9.顧客與顧客之間也必須保持1米距離

10.不允許提供自助餐

11.必須使用搓手液

12.餐桌必須常以清潔劑來清理，餐廳關店前必須消毒

13.顧客在付款時也必須保持1米社交距離

14.鼓勵顧客以無現金交易

市長：沒遵守堂食SOP 檳食肆將被關閉

沒遵守堂食標準作業程序（SOP），將馬上被令關閉。

檳城從週五（15日）開始，允許酒店、商場內食肆及快餐店堂食，檳島市長拿督尤端祥說，如果發現業者不符合或沒遵守標準作業程序，將被令直接關店不能營業。

他今早和檳州房屋及地方政府委員會主席佳日星巡視比南利路受災區的清理工作後受詢時說，儘管酒店、商場及快餐連鎖店從15日開始被允許堂食，但還是有非常嚴格的條規需要遵守。

“我們仍在研討，商場內的某餐廳沒遵守或不符合標準作業程序，是關閉該家餐廳或只是禁該餐廳堂食，最嚴重的後果是該商場將直接被關閉不能開門營業。”

他說，詳細的標準作業程序今午將在檳島市政廳官網上發佈。

測試性分階段允堂食

佳日星說，州政府僅允許酒店、商場內食肆和快餐連鎖店堂食，是經過詳細的研究，並沒有厚此薄彼。

“我們目前選擇比較容易監察的，開放讓公眾堂食，測試性有階段的允許堂食，看看取得什麼成果。”

“州政府今日或明日會宣布進一步開放堂食的條件，才允許其他飲食業者恢復堂食服務。”

他說，州政府這樣的決策是以民為重，也是希望藉此讓咖啡店或小販中心做一個榜樣，在恢復堂食後需要如何去應對及遵守標準作業程序。

比南利治水計劃拖了20年

比南利區昨晚因一場大雨而淹水，佳日星說， 該區治水計劃拖延了20年，原本料在今年12月動工。

“工程顧問單位原本會在6月呈上研究報告。因冠病大流行帶來的影響，國內很多工程都被展延。”

佳日星認為這項計劃對人民帶來極大影響，聯邦政府需加速處理，日落洞國會議員雷爾也答應會在即將召開的國會中提出。

尤端祥說，針對淹水問題，檳島市政廳提出了短期、中期方案。短期方案是清理水溝以免阻塞，中期方案是提高路面和提升水溝。比南利區的中期方案已進入招標階段，整個工程需一年時間完成。