纳吉：曾祈求上苍罚诽谤我者 “希盟政府倒台证我清白”

（吉隆坡12日讯）前首相拿督斯里纳吉说，希盟政府倒台一事，证明了他的清白，因为他之前在清真寺进行伊斯兰宣誓仪式（Sumpah Laknat）发誓时，曾向上苍祈求惩罚那些诽谤他的人。

他指出，上苍的安排令他感到惊叹。

“有民众计算，在我进行伊斯兰宣誓后66天，希盟政府就倒台，这我不能下定论，只是我在发誓的最后一句话的确很重，我当时曾想了很多次是否要说这句话。”

“如果我撒谎，我请求上苍来世毁灭我，而如果有人诽谤我，他们不需要道歉，我只请求他们被上苍诅咒。”

纳吉在配合网媒“Malaysia Gazette”制作的纳吉“我从未想过”纪录片接受访问时，谈及他于去年12月20日在占美清真寺进行伊斯兰宣誓仪式一事时，揭露他的宣誓内容。

“这是非常重的话，但我还是说了，因为我要坚持自己是对的，我别无他法，因为太多针对我的诽谤，我认为实在是够了。”

“这是我最后的武器，我向上苍请求，而上苍的安排也令我感到惊叹。”

“上苍证明了，谁才是对的。”

指大家怀念“纳吉时代” 留政坛续帮助人民

纳吉指出，目前对他来说，最重要的是洗清污名以证明自己的清白，除此之外，他留在政坛也是为了继续展现自己的领导能力，以及帮助人民。

“从Bossku风潮引起的轰动看来，尤其是希盟执政期间的失败和无法兑现承诺，人民也因而怀念‘纳吉时代’。”

询及会否回到政治或党的领导核心的问题时，他笑称未必自己想要就能做到。

“大马政治已经改变，甚至从未想过的事情都可以发生。”

“因此，对我来说，不是想要回来与否的问题。”

纳吉也谈及自己在希盟执政期间当反对党的日子，他说，当时没什么人扮演这样的角色，但他还是做了，而该影片也选用了他在面子书发帖反击行动党元老林吉祥的画面。

“我已经和希盟作对了21个月，可能那时候没有很多人（要这么做），但我做了，因为我认为人民有权评估。”

谈及“Bossku风潮”，纳吉直言这在他意料之外，他在分析时认为有好几个因素，第一个因素是“人民非常怀念纳吉时代”。

“当希盟是个失败的政府，且无法兑现承诺时，意味著他们欺骗了人民，因此，人民怀念我的时代。”

他说，人民过去把纳吉视为首相，当他不再是首相以后，人民才把他当作“纳吉”看待，并喜欢他。

“当我与年轻人一起‘走街’、和B40群体吃饭，他们也看到我穿的衣服并不奢华，且没有什么特别，这时，他们开始看到我本人，人民也感到喜欢，奇怪的是，就连年轻人也喜欢。”

“当他们看到希盟怎么对待我时，希盟的残暴也引发了人民对我的同情。”

“看来，人民给予我的反应是非同凡响的，我也很惊讶，（人气）比我担任首相时还要好。”