部長付千元要求上門剪髮 美髮師協會：警官也召理髮師服務

（吉隆坡12日訊）大馬土著美发師協會主席溫德莫哈末揭露，雖然理发業至今仍被禁止營業，但有部長及來自武吉阿曼警察總部的高級警官（Bukit Aman Boss）卻先後要求理发店提供上門理发服務，不僅如此，該名部長竟還獻議支付高達1000令吉的理发費用，並負責載送理发師上門理发。

溫德莫哈末接受《馬來郵報在線》訪問時說，在行動管制令執行期間，該協會旗下會員曾接獲部長或來自武吉阿曼的高級警官要求提供上門理发服務。

“該名部長還指將支付理发師高達1000令吉的理发酬勞，甚至可安排司機去接載理发師上門提供理发服務。”

不過，溫德莫哈末並未進一步透露有關部長的身份及詳情。

此外，他也說，一名自稱是武吉阿曼警察總部的“老板”（Boss）也曾提出類似的上門理发要求。

“政府應該公平對待任何形式的理发服務，而不是以這種方式允許部長或警員致電會員（理发師）要求上門理发。”

“國家安全理事會也曾聯系會員，要求理发師為前線人員理发。但當我們要求當局允許理发業者提供上門服務時，當局卻沒有明確的決定。”

有理发師偷偷提供上門服務 佩戴口罩手套安人心

《馬來郵報在線》的報導指出，首都一些理发師在行管令期間“偷偷”提供上門理发服務，並打著“身體絕對健康”的招牌，向消費者作出保證 ，同時在上門理发時也佩戴口罩和手套，好讓消費者安心。

據悉，有些理发師為了說服消費者，還采用美國King Research Inc.總裁阿倫簽署的“新冠肺炎認證”規定書，而該公司一向來都提供知名品牌的理发產品。

《馬來郵報在線》的報導也指出，有意獲得該認證書者，只需事先上一門課即可，而其課程內容主要是向參與者告知有關新冠病毒事宜，包括傳播方式、安全距離的重要性、消毒，以及個人防護設備等。

該報導稱，參與者也需要回答12道問題，只要答對其中10題，就能獲得有關認證書。

有關報導的采訪者也致電給提供相關服務的業者，並得知他們是依據“地下”（underground）作業方式，即屬於非法方式，因此，他們每天只能服務兩三名消費者。