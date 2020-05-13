青年戴口罩跑步肺破裂 醫生：戴罩運動或致猝死

（中國．武漢12日訊）武漢一名26歲男子出門運動時因擔心感染新冠病毒，而戴著口罩慢跑，結果，他在跑了約4公里後，突然覺得呼吸困難，且胸口疼痛，在送院檢查後发現，他的肺部已破裂。因此，有醫生提醒，瘦高體型的運動愛好者需特別小心自发性氣胸的可能性，而佩戴口罩進行劇烈運動則將會造成攝氧量不足，且造成心肺損傷，嚴重者或會因此猝死。

根據《環球網》報導，上述男子的個子很高，且人比較瘦，但平時不愛運動。由於他在疫情期間都待在家里，於是，他近日決定加強鍛鏈，半個多月前，他也開始每天晚飯後到戶外夜跑。

日前，他跑了四公里後，突然感到胸口隱隱作痛，且呼吸變得吃力。起初，他以為是因為戴著口罩跑步才會出現憋悶和不適的狀況，因此，他仍然堅持著再跑了500米，然後才忍痛步行回家。

回家後，他感覺胸口劇烈疼痛，且呼吸困難，於是，家人將他緊急送醫，醫生經檢查後发現，這名男子的左側肺部破了，若延遲送醫，他很可能有生命危險。

醫生經診斷後指出，這名男子有自发性氣胸的問題，其左肺已被嚴重壓縮90%，並將其心臟推向右側。較後，醫生為他進行了胸腔鏡肺大泡切除手術，他這才轉危為安。

醫生說，氣胸多发於有慢性肺部疾病的老人，而身材瘦長的青少年男性也是氣胸的好发族群，因為身材瘦長的男性的胸腔較長，一旦肺部发育不健全，存在先天性肺大泡，此時若再從事劇烈運動，將使得肺內壓力驟然升高，極易導致肺大泡突然破裂，繼而使空氣從肺部進入胸腔。

“很多跑步愛好者戴著口罩在戶外跑步時，會導致通氣阻力明顯增加，通氣量下降，屆時，人就會感覺呼吸不順暢和難受，同時由於氧氣攝取量不足，也會導致心肺負擔加重，對心肺造成損傷，嚴重者會有猝死風險，因此，建議民眾在進行劇烈運動時勿佩戴口罩。”