馬航：若機艙座位需保持社距 “乘客或需多付50%票價”

（吉隆坡12日訊）馬來西亞航空公司指出，若當局為阻斷新冠病毒傳染鏈而要求在機艙座位實施社交距離，那麽，乘客可能需要多付50%的機票費。

《新海峽時報》一則報導指出，馬航（Malaysia Airlines）和馬印航空（Malindo Air）同意國際航空運輸協會（IATA）的看法，即要求乘客與乘客之間保持社交距離的提議將讓機票價格飆升多達54%。

馬航发言人指出，泰國政府規定每名乘客與乘客之間需隔著一個空座，這使得國內票價因此上漲了50％以上。

“我們會繼續根據容積和需求推動動態定價，且一定會在可行的情況下確認促銷活動。我們也希望客戶能夠更加注意安全。”

馬印航空首席執行員慕斯哈菲茲則說，標準作業程序或會壓縮航空業約50％的凈利。

他指出，隨著需求逐漸增加，本地市場的有效座位卻越來越少，航空公司之間的競爭將更加激烈。

“這將影響我們的票價，因為我們需要彌補由於消毒過程和飛機上的社交距離所引起的收入損失，以及更高的運營支出。”

國際航空運輸協會總監兼首席執行員朱尼亞克說，社交距離將從根本上改變航空經濟，把最高滿載率削減至62%，遠低於平均行業收支平衡的77%。

他指出，售出的座位越少，單位成本將急劇上升。

“取消中間座位將增加成本，若可用較高的票價抵消，那麽，可負擔旅行的時代將會結束。”

會計師事務所普華永道（PwC）合夥人兼策略員愛德華克萊頓認為，一旦人民再次開始旅行，機票價格將會隨之飆升，因為航空公司無法承受2019年冠病預防措施的額外費用。

“國際旅行的標準作業程序如隔離和檢驗，都意味著人們大多不會選擇在2020年旅行，因為這太麻煩了。”