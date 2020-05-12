雙溪毛糯捷運站現人龍 逾百人排隊無社距

（吉隆坡12日訊）隨著有條件行動管制令開放讓大部份領域復工，許多打工族也重新展開上班生涯，一些公工交通的站點更因此出現人潮，一名網民近日即張貼照片揭露，雙溪毛糯捷運總站出現逾百名乘客形成長長人龍，排隊入站的一幕，而最令人擔憂的是，這些乘客皆未保持社交安全距離。

有關網民是通過網絡上傳一張逾百名乘客在雙溪毛糯捷運總站排隊的照片，這些乘客當寺是在閘口前排隊，且長長的人龍似看不到盡頭。

照片也顯示，排隊的乘客雖多有戴口罩，但都沒有遵守政府規定的社交安全距離。

隨著這些照片在網絡上廣傳，有網民炮轟當局應增加列車班次，以防止人龍的形成。

其實，在這之前，國家基建公司已於5月1日宣布，將會在兩個高峰時段，即早上7時至11時，以及下午4時至7時增設列車班次。而在這兩個高峰時段，輕快鐵格拉那再也線每3分鐘一班車、輕快鐵安邦/大城堡線每6分鐘一班車、雙溪毛糯──加影捷運每4分鐘一班車，及單軌火車每6分鐘一班車。

國家基建公關：已按衛部指南 “若現人龍也無可奈何”

國家基建公司公關蘇菲安披露，有關乘客在雙溪毛糯捷運總站排隊，主要是因為捷運站的工作人員在閘口為乘客測量體溫，並提供乘客搓手液。

他說，若是乘客體溫過高，將不被允許入站。

“為了安全考量，每個站也限制進入月台的人數，以免出現人潮過度擁擠的情況。”

“我們是根據衛生部的指南，安全第一，若出現人龍，我們也無可奈何，因此，我們呼籲上班族與雇主協商上班時間，以避免在同一個時間出現過度的人潮。”

他也說，雙溪毛糯捷運總站因為與城市電動火車雙溪毛糯捷站連接，所以，該站也特別多人。