2年沒付薪 鐵棒毒打 母女疑虐女傭被捕

（實兆遠12日訊）一對華裔母女疑剝削和虐待印尼籍女傭，昨午被曼絨警方逮捕調查。

曼絨警區主任諾奧馬今午指出，警方刑事罪案調查組的一組人員於昨午2時半左右突擊檢查一間位於實兆遠的雙層排屋，發現疑遭剝削的家庭女傭，同時扣留了僱用她的兩名女子。

警方在行動中也起獲一本屬於受害者的護照、一條不鏽鋼鐵、一台錄影機、附加插座、一台閉路電視、一台閉路電視桌面電腦、一個滑鼠、一台手機。

他指出，被扣的華裔母女是受害者的僱主，她們沒有犯罪記錄，尿液檢驗也呈陰性。

兩年沒獲得薪酬

根據警方初步調查，受害者是於2018年通過女傭中間人，從柔佛州巴西古當引進我國，然後就被直接送往2名嫌犯家中充當家庭女傭，但卻困在僱主家中兩年沒有獲得薪酬。

“她在這期間也被逼隨時都必須工作，如果沒有遵從指示，還會被僱主用一根鐵棒虐打，而且只可食用剩下的飯菜，也沒有適當的睡覺空間。”

他指出，推事庭今日已批準警方扣留2名嫌犯4天至15日，法庭也指示受害者從今天開始暫時受保護21天至下月1日，她將在接受醫藥檢查後被送往接受保護的地點。

此案將在反販賣人口法令第12條文及2007年反私運外來移民法令下進行調查，罪成可被判坐牢最高15年並可被罰款。