規定員工檢測才復工 諾希山：企業本身措施

（布城13日訊）政府歡迎企業規定員工必須進行新冠肺炎檢測才能複工，唯諾希山強調，這只是企業本身的措施。

他是被詢及霹靂州2名無癥狀病患在複工檢測時被確診一事如此回應。

他說，工廠和個人能夠進行檢測是好事，但類似的零星病例其實並不多，而且也已經在逐漸減少。

他說，一旦發現到確診病例就可以進行隔離和診治。

他表示，衛生部將會擴大門診診所的零星病例追查，並會繼續監督和確保早期發現和獲得診治。

另一方面，諾希山說，當局目前已篩檢了2萬5156名外勞，確診病例1211起，占4.8%。

他說，495或40.9%病人在醫院接受治療，3人在加護病房，占0.6%，康複者有有712人或58.8%，另外有4名非公民因新冠肺炎死亡。

不強制半島航班乘客隔離

諾希山表示，政府不會對大馬半島的國內航班的乘客進行14天的隔離，唯東馬的班機搭客則需要接受隔離。

“西馬半島由於是同一地區，因此，不需要進行隔離，不過，沙巴和砂拉越則需要在古晉和亞庇進行隔離和採集樣本檢測，結果呈陰性反應才準回家。”

“這是因為如果他們回到偏遠地區，一旦確診，後勤方面較難安排。”

採措施減醫療設備擁擠情況

諾希山表示，衛生部在研究如何減少醫療設備的擁擠情況，以便保持社交距離的方式，包括可能虛擬診療所、送藥物上門或者為產檢、中風病患上門醫療服務等方式。

“當中也讓在衛生局診療所看病的病患，通過預約的方式就診，還未輪到的時候留在車上等候。”

他說，衛生部也在研究各種方式，以改善公共交通工具和醫療機構等領域的擁擠的情況，這也是中國抗疫醫療隊給予的勸告之一。