誰指示侍衛威脅 倪可漢將報警

（怡保12日訊）原任霹靂州議會議長拿督倪可漢表示，從他交上辭職信的那一刻起，他才不是議長，他將向警方投報，以要求調查是誰指示侍衛威脅他。

“按照憲法，一旦沒有議長，議會程序就不允準進行，任何動議皆留待下次會議，包括重選議長，但國盟政府卻要立刻遴選新議長取代。”

他譴責國盟今天違法地在議會廳內選出新議長和委任副議長，甚至意圖重演2009年時任議長西華古瑪被抬走的事件。

斥有意圖重演抬議長事件

他指出，根據遴選新議長程序，動議必須在7天前知會議會，也要獲得提名人選本身的同意；他呈辭後，並不能馬上動議挑選新議長，如此一來，對其他民選出來的州議員不公平，因為他們也可以提名本身屬意的議長人選。

倪可漢也是木威國會議員，他是宣布辭職踏出議會廳後，在希盟議員陪同下，在霹靂州政府大廈入口處召開記者會。

他表示，他知道本身不再獲得多數支持，但希望自己能有尊嚴地呈辭，但國盟政府卻非要通過對他不信任動議羞辱他，甚至由霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙來宣讀倒他的動議，企圖把他拉下來。

他認為，我國作為民主國家，應該具有良好的呈辭文化。

他也對於國盟政府仿佛視議長為隨時可撤換的書記，並透過流氓方式安排侍衛把他扛走感到失望，他因此會針對此事報案。

希盟班台州議員黃渼雲也表示，國盟沒有根據議會常規選出議長，因此是違法的。

她說，在蘇丹離開議會廳複會時，侍衛已在倪可漢左右兩側等候，過後阿末法依沙便宣稱擁有35人支持通過倒倪可漢的動議。

斥國盟玩弄政治

在倪可漢眼中，國盟政府是在玩弄政治而非進行管理州屬工作，雖然只是一天的州議會 ，國盟政府卻設法控制整個州議會。

他披露，當他想要在會議上致詞和報告時，霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙不允許他繼續發言，他也發現麥克風被靜音了，這等同是行政控制議會；而且國盟政府安排數十名身穿黑色大衣的人士站在他兩旁，要求他離開，甚至企圖把他攆走，欲重新上演霹靂州議長11年前被抬事件，但他堅持留下。

他提到，當時霹靂州前州務大臣暨邦咯州議員拿督斯里比里起身阻止，他才沒有被抬出議會廳；他不排除對方此舉可能是為了顧及霹靂州的顏面，何況他也是資深國會議員，過去也曾擔任3屆州議員。

他強調，他作為議長，有職責保護議會，但他連致詞、表達呈辭和議會改革等都不被允許。

“目前的情況等同是沒有了法治的地帶，希望人民看清國盟政府無視法治和不尊重法律的所作所為。”

他表示，議會職員也是政府公務員，因此他認為議會應該擁有專屬本身的職員。

指法依沙如同傀儡

倪可漢披露，他在會議召開前接到11項動議，分別是國盟8項和希盟3項，當中包括對大臣不信任動議，以及提議贊比里及提呈沙拉尼成為大臣。

他續說，沙拉尼和贊比里曾指大臣應該是由巫統出任，加上阿末法依沙答應給予6個行政議員職位後，先前只批準3個，造成巫統非常不滿，因而今天才有3名巫統州議員宣誓出任行政議員的事件，以平息巫統的不滿。

他認為，阿末法依沙如同傀儡，因為巫伊兩黨的議員人數皆多過對方領導的土團黨。