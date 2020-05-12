須守社距 五腳基禁擺桌 雪13日起開放堂食

（沙亞南12日訊）雪州大臣拿督斯里阿米魯丁今午與各地方政府首長開會後議決，配合聯邦政府延長有條件行管令至6月9日措施，雪州從明日起允許州內餐廳、茶室和食肆小販開放堂食，惟業者需遵守社交距離，但禁止在五腳基和停車場擺放桌椅。

“州內食肆和餐廳獲準全面投入營運，時間從上午7時至晚上10時。”

據雪州大臣臉書的帖文，食肆業者受鼓勵為食客提供訂餐服務，以免食肆內現人潮。

“地方政府會不時展開突襲檢查，確保業者有遵守行管令的每一項標準作業程序。”

至於路邊攤和餐車，州政府同樣準許從明日起，從上午8時營業至晚上10時營業，但只限得來速、打包和外送，不準堂食。地方政府將會視需求，安排業者輪流營業。

至於公園運動和休閑活動方面，州內所有公園從明日起對外開放，時間限從上午7時至晚上7時。民眾可以在州內釣魚，但仍被禁止登山和露營。

阿米魯丁指出，雪州早市和夜市依然禁止營業。

他說，雪州在至6月9日的附加條件行管令期間，仍禁止在公共巴剎、批發公市、私人公市和濕巴剎宰殺牲畜，至於巴剎的其他活動可如常運作。

他指出，州秘書稍後將發出從5月13日至6月9日期間，雪州落實附加條件行管令的詳細規定和指南通令。

“任何在通令內沒闡明的部分和行業領域，都將依據國安會的防疫標準作業程序。”