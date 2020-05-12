首長：酒店購物廣場快餐店先行 檳週五起分階段准堂食

（檳城12日訊）檳州首席部長曹觀友今日宣佈，本地飲食業者可分階段開堂食，首階段從本月15日開始，只有酒店、購物廣場、快餐連鎖店允許堂食。

曹觀友指出，另外會在檳州衛生局的勸告下，於第二階段才進一步研究其它餐廳與飲食業的細則，目前這些業者仍不允堂食。

今公佈指南

他指出，檳島市政廳、威省市政廳將會在本月13日公佈相關堂食的指南。

他說，從本月13日（明日）開始，將邁入檳州策略性復甦階段，換言之，檳城大部份行業與領域可以在聯邦政府制定有條件行動管制令下的作業程序來復工。

“同時，那些仍被聯邦政府禁止復工的行業名單，將會繼續維持。至於沒有被列入禁止復工名單的行業，則獲允許復工。”

他說，所有建築工友在進入工地前，必須進行檢測。至於製造業領域方面，地方政府、社會保險機構（PERKESO）、大馬建築工業發展局（CIDB）、大馬職業安全及衛生局（DOSH）及國家安全理事會（MKN）將細化標準作業程序（SOP）的執行。在近期公佈相關標準作業程序（SOP）前，檳州衛生局將作為有關的技術顧問。

住家及袖珍公園開放

另外曹觀友指出，除了鄰近住家公園、袖珍公園開放讓民眾作戶外活動與運動，其他州政府管轄的公園與民眾會堂仍被關閉。

他說，檳島市政廳公園、湖內人民公園、植物園；威省甲拋峇底Vision Park、孟光水壩、督坤森林公園、班帶甘輪、阿依淡森林教學園、武吉柔府森林保護區、高淵武吉班卓森林公園也繼續被關閉。

他說，州內體育中心、體育場與民眾會堂一樣仍然被關閉。

開齋節集會禁超過7人

曹觀友說，檳州的開齋節情況也同樣被限制人數，即在組屋空間內不可以超過7個人慶祝。

他說，至於穆斯林祈禱（solat berjemaah）則必須根據聯邦政府制定的作業程序，這項作業程序也可應用在其他宗教。

他指出，今天是邁入第56天行動管制令，也是第5階段行動管制令。至今為止，檳州已經有三個星期沒有出現冠病新確診。同時檳州總警長也告知從本月4日至10日，沒有人因為抵觸有條件行動管制令而被逮捕。

高風險群體篩檢冠病

他說，根據衛生局今早的匯報，檳城依然是屬於綠區，同時也對高風險群體包括宗教學校、外籍人士、老人看顧中心樂齡人士與職員及35個巴剎員工進行了新冠肺炎病毒篩檢，而且檢測結果出爐都是屬於呈陰性。

“州政府已經在行動管制令第三階段時，已經宣佈了檳城新常態策略，也為檳州面對新常態作好了準備。”

他指出，為了使我們的機構適應新常態，所有政府部門必須嚴格遵守標準作業程序，以及檳州政府也成立了數字檳城（Digital Penang）將執行公共部門數碼化。

他說，州政府也建立州災害管理委員會，並在首都建立一個檳州辦事處，以協調聯邦及州事務，包括貿易和投資以及旅遊業的推廣。