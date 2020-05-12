財長：開放至31日 援金上訴不保證全通過

（布城12日訊）財政部長東姑賽夫魯說，只要符合資格、合理及有文件證明的民眾，都可以獲得政府在國家關懷援助金（BPN）計劃下發放的援助金。

他於今日第五次在臉書直播分享關懷人民振興經濟配套（Prihatin）詳情時說，關懷援助金計劃的申請原本已不再接受上訴，如今繼續開放讓符合資格但被拒絕的人士上訴，直至5月31日。

“不過，我們無法保證所有再上訴者的申請可以獲得批準。”

他說，政府繼續開放上訴，是因為發現還是有符合資格者的申請無法獲得批準，問題或許是出在他們是於今年失業，資料庫沒有最新的資料。

他舉例說，就如公司委員會有一些公司的董事資料，而這些董事可能因為新冠肺炎疫情影嚮而無法獲得收入，又或是公司已經不再活躍等。

第二期579萬人受惠

賽夫魯說，當局通過內陸稅收局、公司委員會及國民登記局等10個政府機構，對上訴申請進行交叉審核，或許一些人的資料還未被更新。

他表示，符合條件卻還是被遺漏的人民可以再次上訴，通過電郵[email protected]發送文件，或親臨附近的內陸稅收局辦事處提出上訴。

他說，早前提出上訴及新申請者，可從5月9日起檢查申請結果，獲批準的有230萬人，撥款也因此增加17億令吉。

“截至5月10日，全國共有106萬人獲得關懷援助金，撥款額共110億令吉。”

他強調，政府已承諾公平的協助人民。

東姑賽夫魯說，關懷援助金計劃的受惠者若沒有銀行賬戶或無法匯入者，他們可從5月14日起前往國民儲蓄銀行（BSN）領取現金。

“第二階段的關懷援助金於5月4至10日發放給579萬名受惠者，總數26億3000萬令吉，本周將會陸續發放。”

他透露，第一階段的關懷援助金，已發放給830萬名或96%受惠者，第二階段已發放49%。

“我已經要求財政部官員盡快發放，預料可以於這個星期完成。”

664萬人開始復工

東姑賽夫魯說，由於新冠肺炎疫情影嚮全球經濟，因此，不論是經濟複蘇或發展經濟，都需要更多時間。

他說，就如首相所言，已有664萬名員工（43.6%）在有條件行動管制令期間開始複工，而分階段重新開放經濟領域也正在順利進行。

他說，為了確保通關業務順利進行，他於上周巡視巴生港口，親身了解關稅局及移民局所做的各項努力。

“雖然深受疫情影嚮，但國家邊界還是繼續受到保護，我感謝關稅局和移民局官員的努力。”

他坦言，新冠肺炎疫情給港口活動造成龐大的沖擊，因為不僅是國內的供應鏈受影嚮，全球也一樣，可見全球經濟是何等高度地互相連接。

分享視頻證明關懷人民

東姑賽夫魯說，政府了解人民所面對的挑戰，將會盡力確保人民受到保護，這是政府的責任。

他在臉書直播時分享了兩段視頻，借以說明。

在第一段視頻，吉隆坡旺沙馬朱一名86歲的關懷援助金受惠者莫哈末依沙，因數年前遇上車禍而不良於行，需要子女照顧，而得援助金讓他可以購買日常用品及減輕負擔。除了感謝政府，他也希望政府來年可以繼續推行援助金，協助他買藥物或維他命。

第二段瓜拉庇勞柔河一名9歲巫裔女童，在行動管制令期間協助母親縫制防護衣的視頻，女童從5歲開始學會縫紉，如今一天可以縫制4件防護衣。

東姑賽夫魯感謝女童為前線抗疫醫護人員所作出的貢獻。

國家關懷援助金（BPN）發放情況

第一階段（4月6日至15日） 第二階段（5月4日至15日）

1.M40單身 43萬人（1億1000萬令吉） 5月11日至15日陸續發放

2.M40家庭 72萬人（3億6000萬令吉） 5月11日至15日陸續發放

3.B40單身 320萬人（16億令吉） 283萬人（8億5000萬令吉）

4.B40家庭 343萬人（34億3000萬令吉） 296萬人（17億8000萬令吉）

總數 778萬人（55億令吉） 579萬人（26億3000萬令吉）