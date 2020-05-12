阿德里：甲希盟通過法律程序 挑戰國盟委議長地位

（馬六甲12日訊）馬六甲州希盟經與律師團商討後，決定通過法律程序，由正副議長入稟法庭，挑戰甲州巫統聯委會主席阿都勞勿夫及霖區州議員拿督威拉卡查理於昨日州議會獲國盟推舉為正副議長的合法地位。

甲州希盟主席阿德里今日發文告表示，甲州希盟全體議員對於昨日在州議會發生的鬧劇，深表遺憾。

“這顯示甲州巫統主席是一名權力狂，以致可以忽視甲州議會。”

阿德里也是甲州前首長，他表示，由甲首長，即林魯州議員的拿督蘇萊曼於本月6日提呈的6項包括撤換正副議長的動議，4項已被議長奧馬撤回。

“昨天召開的州議會發生爭吵，議長奧馬已採取必要行動來阻止，並宣布州議會休會至另行通知。可是，國盟方面卻繼續召開會議，此舉已是挑戰議會常規及議長的權力。而且國盟更在會議上通過委任新議長及上議員，導致議長閙雙包。

“根據議會常規第2（4）條文，議長是州議會的最高行政人員，必須受到所有州立法議員的尊重。因此，在議長（拿督威拉奧馬）宣布州議會休會後，一切有關州議會的事務，包括委任‘議長”及‘上議員’，都是不合法的。”

阿德里也表示，首長昨日在記者會否認奧馬（希盟議長）曾數度要求與他會面，以商討議長地位的事宜，這是不正確的言論。

“希盟也對這次州議會無法討論應對疫情的政策，感到遺憾。”

他認為，人民的福祉比個人議程，更應受重視。