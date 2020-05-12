藍眼議員林桂億阿茲曼退黨 吉州瀕變天

（亞羅士打12日訊）吉州伊黨闊別8年後，在巫統、2名獨立議員及4名土團黨議員支持下，將重奪吉州政權，以23席多数议席组国盟州政府。

全國伊黨選舉主任兼吉州議會反對黨主席莫哈末沙努西今日在竹城黨所召開記者會指出，吉州有23名州議員對現任大臣拿督斯裡慕克力投不信任票。

他透露，這些議員15名來自伊黨、2名巫統、2名甫退出公正黨成獨立人士的議員，以及4名土團黨州議員。

他指出，4名土團黨州議員是黑木山州議員哈麗瑪頓、瓜鎮州議員費道斯阿末、熱水湖州議員祖哈裡布勒和莪占必叻州議員拿督古阿都拉曼。

“這4人都已向吉州伊黨秘書簽署法定宣誓書，表明他們的立場。”

他透露，吉州國盟將向黨中央提呈新任大臣人選，並透過吉州秘書處提呈名單給吉州蘇丹端姑沙烈胡丁御準。

吉州伊黨在2008年全國大選首次贏得吉州政權，並與公正黨組新政府，惟在2013年大選敗選，國陣重新奪回執政權。

今天有19名州議員出席記者會，包括2名甫退黨的西塘州議員林桂億和魯乃州議員阿茲曼。

他們在記者會前簽署一份法定宣誓書，內容包括對現任大臣拿督斯里慕克力投不信任票，以及自主填寫他們心中的國盟新政府新大臣人選。

藍眼議員林桂億阿茲曼退黨

（雙溪大年12日訊）公正黨西塘州議員林桂億和魯乃州議員阿茲曼，今午聯袂召開記者會宣布退出公正黨，成為獨立州議員；他們同時表態支持首相丹斯里慕尤丁領導的國盟聯邦政府，以及支持吉打國盟組織新政府。