藍眼議員林桂億阿茲曼退黨 吉州瀕變天

（亞羅士打12日訊）吉州伊黨闊別8年後，在巫統、2名獨立議員及4名土團黨議員支持下，將重奪吉州政權，以23席多数议席组国盟州政府。
全國伊黨選舉主任兼吉州議會反對黨主席莫哈末沙努西今日在竹城黨所召開記者會指出，吉州有23名州議員對現任大臣拿督斯裡慕克力投不信任票。
他透露，這些議員15名來自伊黨、2名巫統、2名甫退出公正黨成獨立人士的議員，以及4名土團黨州議員。
他指出，4名土團黨州議員是黑木山州議員哈麗瑪頓、瓜鎮州議員費道斯阿末、熱水湖州議員祖哈裡布勒和莪占必叻州議員拿督古阿都拉曼。
“這4人都已向吉州伊黨秘書簽署法定宣誓書，表明他們的立場。”
他透露，吉州國盟將向黨中央提呈新任大臣人選，並透過吉州秘書處提呈名單給吉州蘇丹端姑沙烈胡丁御準。
吉州伊黨在2008年全國大選首次贏得吉州政權，並與公正黨組新政府，惟在2013年大選敗選，國陣重新奪回執政權。
今天有19名州議員出席記者會，包括2名甫退黨的西塘州議員林桂億和魯乃州議員阿茲曼。
他們在記者會前簽署一份法定宣誓書，內容包括對現任大臣拿督斯里慕克力投不信任票，以及自主填寫他們心中的國盟新政府新大臣人選。
藍眼議員林桂億阿茲曼退黨
（雙溪大年12日訊）公正黨西塘州議員林桂億和魯乃州議員阿茲曼，今午聯袂召開記者會宣布退出公正黨，成為獨立州議員；他們同時表態支持首相丹斯里慕尤丁領導的國盟聯邦政府，以及支持吉打國盟組織新政府。
也是吉州行政議員的阿茲曼，與也是公正黨大年區部主席的林桂億，在西塘區州議員服務中心表示他倆對公正黨失去信心才會退黨，同時，2人也表示在進行中的援助計劃會繼續進行。
隨著林桂億和阿茲曼的退黨宣布，這也意味著由希盟聯合土團黨組成的吉州政府瓦解就在眉睫。
吉打州共有36個州議席，希盟聯合土團黨以19席，即公正黨（7席）、土團黨（6席）、誠信黨（4席）及行動黨（2席）執政，伊黨和巫統各有15席及2席，後者只要拉攏2名州議員的支持，就能夠組成新的州政府。
林桂億說，自從公正黨由安華領導後，黨內就出現很多問題，再加上開除署理主席拿督斯里阿茲敏與副主席拿督祖萊達後，內部分裂問題更加嚴重，讓他對安華感到失望，因此才決定退黨。
不滿黨中央清理門戶
他補充，黨中央藉故清理門戶，鏟除他屬下的黨員與黨區委，包括區部署理主席菲道斯。
“這是公然挑戰我與其他黨員對黨的忠誠，因此在忍無可忍的情況下，辭去所有黨職，而大部份的三機構區委等也跟著一起退黨。”
阿茲曼：黨失去鬥爭方向
2004年加入公正黨的阿茲曼說，當年他還是公務員（教師）時，不畏懼被當時執政黨（國陣）對付，乃因為想通過由拿督斯里旺阿茲莎所領導的公正黨進行改革，創造更美好的馬來西亞。
“但隨著安華接棒為主席後，黨失去了原有為民鬥爭的方向，反觀只談安華什麼時候要接棒成為首相，變成了個人鬥爭的政黨，根本不管人民生活，國家經濟也漸漸走下坡，人民生活更加困苦。”
阿茲曼說，隨著他與林桂億退黨後，吉州公正黨15個區部還有黨領袖會跟隨他們的腳步，選擇退黨，不過退黨不會影響他們身為州議員的工作，在抗疫期間，他們還會繼續提供援助給選區內有需要的貧窮家庭。
受詢及另4名土團黨州議員也會否退黨，阿茲曼說，那就要看這些州議員會否出席今天下午3點召開的吉打國盟記者會。
另外，他讚揚由首相丹斯里慕尤丁領導的政府成功控制新冠疫情，故希望慕尤丁能繼續領導國家，創造更好的未來，搞好國家經濟發展，人民豐衣足食。
林桂億親敏派
48歲林桂億是於2013年取代公正黨原任西塘區州議員陳楚江上陣，並以5900張多數票擊敗來自民政黨的國陣候選人馬松興。
2018年，林桂億再次受黨委託在原區披甲上陣，面對國陣、人民黨及伊黨候選人攔路，最終脫穎而出，成功為公正黨守土。
林桂億在公正黨內被視為阿茲敏派系人馬，黨中央在本月初開除大批敏派基層黨員時，林桂億就在臉書貼文公開挑戰黨中央開除他，並嘲諷黨中央是因為害怕失去州政權才不敢這樣做。
步拉茲後塵 阿茲曼退黨第二人
至於阿茲曼，則是在2013年首次在魯乃州議席上陣，並成功為公正黨守土，當時他是取代退黨的原任州議員莫哈末拉茲上陣，不過他也是繼莫哈末拉茲後，第二個退出公正黨的魯乃州議員。
2018年，阿茲曼再次以公正黨旗幟在原區上陣，當選後受委州行政議員，掌管吉打農業及農基工業、交通和原產業事務。阿茲曼也曾被指傾向支持首相丹斯里慕尤丁，但後者否認。
吉州政權演變
2018年5月
509大選時，吉州希盟贏18個州議席，巫統3席，伊黨15席。希盟和反對黨議席各有18席，形勢懸峙，惟當時聯邦政府也變天，吉打希盟有執政吉打的優先權，慕克力於11日宣誓成為州務大臣。
2018年7月
朝野議席各半，議長一度難產，惟3名巫統州議員過後支持公正黨的阿末卡欣出任議長，希盟議長才順利誕生。
2018年11月
巫統峨占必叻州議員拿督古阿都拉曼在州立法議會進行至第3天時，宣布退黨成為親希盟州議員，過後又加入土團黨，希盟州議員從18名增至19名，反對黨議員減至17名。
2020年2月27日
土團黨退出希盟導致聯邦政府變天，慕克力地位危在旦夕，所幸獲得18名希盟及土團黨州議員支持，才保住大臣職。
2020年5月6日
吉打伊黨主席阿末亞說，吉打伊黨已作好準備接手吉州政權，但當時伊黨與巫統加起來也還是只有17席。
2020年5月10日
吉打伊黨召開閉門會議討論吉打州政權易主及新州務大臣人選，但出席者受詢時都三緘其口。
2020年5月12日
吉打西塘州議員林桂億及魯乃州議員阿茲曼宣布退出公正黨，成為獨立州議員，並表態傾向親國盟及支持首相丹斯里慕尤丁領導的國盟聯邦政府。