獸醫服務局：勿擔心吃雞 病毒無法在食物繁殖

（芙蓉12日訊）森州不叻士宰雞廠出現60宗新冠肺炎確診病例引民眾擔憂，獸醫服務局發文告指病毒無法在食物中繁殖，呼籲民眾不必擔心食用雞肉。

當局在文告中表示，根據世界衛生組織（WHO）於4月7日的報告，人類不可能通過食物或食品包裝接觸到新冠肺炎，至今也沒有證據證明新冠肺炎能通過食物或食品包裝傳播。同時，一篇於3月23日來自美國喬治亞州大學（The University of Georgia）的文章也提及，新冠肺炎與家禽或家禽產品無關。

不叻士宰雞廠關閉

文告指出，國內共有28間宰雞廠獲獸醫服務局監督及擁有當局發出的產品衛生標簽（VHM）認證，不叻士宰雞廠是其中一間，而該廠向來都有遵守食品安全管理系統（FSMS）。

文告也指出，雖然不叻士宰雞廠被迫關閉，但不影嚮國內的雞肉供應，因為該廠僅占國內市場總供應量的3%。

不叻士宰雞廠的運作量可平均每日處理高達約9萬只雞，生雞的供應來自79家合法養雞場，以及23家私營養雞場。該廠平均每日供應5萬4000只新鮮雞，而全國供應市場的新鮮雞肉總數量為平均每天160萬只。

當局指出，這家工廠會把60至70%經過處理的雞只供應給特易購（TESCO），其餘則運往其他地方，包括巨人霸市（Giant）、宜康省（Econsave）、加影沙爹（Sate Kajang）、連鎖快餐店Nando's、德州炸雞快餐店（Texas Chicken）、Hero超市、Darulsalam超市、Star Grocer超市、肯德基快餐店（KFC）、Jaya 33商場及雲頂。(BPK)

不叻士宰雞廠現新感染群

衛生部是於5月2日確認不叻士宰雞廠出現新感染群，此感染群始於一名職員被發現於4月5日出現發燒、咳嗽、傷風、呼吸困難和頭痛的癥狀，隨後於4月10日進行檢測，結果在4月12日出爐的報告顯示呈陽性。

獸醫服務局在文告中指出，該廠共有796名員工，其中244為本地人，522名為外勞。

截至5月8日，共有786名員工及家屬接受篩檢，當中有60宗呈陽性、286宗呈陰性、440人仍在等待結果出爐，所有呈陽性的員工必須接受隔離。

確診病例當中，有7名為大馬公民，53名外勞，分別是25名尼泊爾人、18名孟加拉人、8名印尼人及2名緬甸人，衛生部已指示該廠暫時停工。