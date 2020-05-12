警不再警告 違SOP者將被控 罰1千或監半年

（布城12日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利表示 警方即日起，將會直接採取法律行對付違反有條件行動管制令（PKPB）標準作業程序（SOP）的人士，不會再給予勸告和警告。

“警方已經停止勸告和警告行動，任何違反SOP者，將直接受法律行動對付。”

他說，在1988年傳染病控制及防範法令（342法令）下，違例者可被發出1000令吉的罰單，若被控上法庭，一旦罪名成立，將面對罰款高達1000令吉或6個月監禁，或兩者兼施。

他說，跨部門會議今日議決，基於有條件行管令開跑之後，不時有發生不遵守SOP的事件，因此，決定中止勸告和警告的階段，進入法律行動階段。

他表示，警方和負責監管遵守SOP的特工隊小組將從即日起，把勸告和警告轉為直接採取法律行動。“我因此提醒民眾必須遵守有條件行管令的SOP，以免遭到對付。

依斯邁沙比利說，以警方為首的特工隊昨日總共進行了5萬3250項人民遵守有條件行管令SOP的檢查行動，檢查了4229間超級市場、3795間餐館、1473間工廠和2833間銀行。

“特別行動小組也檢查了924個陸路交通終站、155個海運終站和85個航空終站。”

他指出，特別行動小組昨日也排查了2萬2849輛私人轎車和1969輛公共交通工具；1628個巴剎、3321個膜拜場所、1258個休閑場所和259個建築工地。

他說，共有3178支小分隊的共1萬7150官員參與檢查行動。

批40萬項跨州申請

另一方面，依斯邁沙比利指出，從5月3日至10日，警方總共收到和批準了40萬1253項Gerak Malaysia的跨州申請，包括共有3萬6951輛車於首日，即5月7日從吉隆坡啓程到其他州屬。

他說，第二日（5月8日）從柔佛、吉蘭丹和霹靂州出發的共有11萬1734輛車，第三日（5月9日）共有9萬7323輛車從玻璃市、吉打、檳城、馬六甲和彭亨出發，跨州到其他州屬。

“最後一天（5月10日）從雪蘭莪、森美蘭和登嘉樓啓程的有13萬8678輛車。”

在強制隔離中心，依斯邁沙比利說，截至本月12日早上8點，全國共有228間隔離中心啓用，有1萬4012名從外國返回大馬的國民正接受14天的強制性隔離。

他說 昨天有660名從外國返回大馬的國民接受隔離。“從4月3日至今，共有3萬2263名國民回國後接受強制隔離，迄今有2萬4413人完成隔離後獲準回家。”

他說，在這些返國國民中，有353名被檢測出感染新冠肺炎，但基於他們都已經被隔離，沒有傳染給其他人，他們都已經入院接受治療。

在消毒方面，他說，依斯邁沙比利說，房屋和地方政府部從3月30日至今，已進行了5979項消毒行動，包括在82個冠病疫情黃區和紅區，涵蓋9633個政府建築物、商業場所和公共場所。

“昨日，該部進行了97項消毒行動，包括28個疫情黃區和紅區。

抗疫鬥爭堡壘 贊護士前線英雄

適逢今天是國際護士節，依斯邁沙比利祝賀我國全體護士國際護士節快樂。

他形容護士是前線的英雄，是國家在抗疫鬥爭中的堡壘，政府非常感謝他們作出的犧牲和貢獻。

“願這次的國際護士成為護士們為所有馬來西亞人提供最佳服務的動力。”