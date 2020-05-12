阻隔受污染空氣 寶騰X70配置N95濾網

（梳邦再也12日訊）寶騰汽車正式推介寶騰智能空氣淨化系統（P-IAPS），這將成為2020年X70車款的標準配備。這系統結合N95車廂濾網與空氣淨化系統的優點，更全面的改善車廂內的空氣品質。

寶騰今日發文告說，新的N95車廂濾網可以過濾95%大於0.3微米的顆粒，同時可以過濾98%的PM2.5塵粒。因此，新系統能夠有效隔離煙塵、灰塵、細菌及其他污染物，在冷氣系統處於外循環與自循環糢式時都能發揮功能。

“寶騰X70現有的空氣淨化系統依然保持不變。這系統的高效空氣過濾器（High Efficiency Particulate Air/ HEPA）能夠過濾99.97%大於0.3微米的顆粒，活性碳能夠消除異味、甲醛及吸收和淨化煙塵。此外，離子器能夠淨化負離子以達到空氣淨化的效果。”

“結合空氣淨化系統及N95車廂濾網，寶騰智能空氣淨化系統（P-IAPS）將阻隔受污染的空氣進入車廂，為車主帶來高度的保護，確保車廂環境更清潔與健康。”

****更換濾網獲15%折扣

寶騰首席執行員李春榮博士說，寶騰不斷尋求提升產品質量的方式，推出N95車廂濾網，是符合全球環境的變化及人們對於車廂空氣品質的追求。

“我們希望為顧客帶來零污染的舒適體驗。如今，P-IAPS只是配置在寶騰X70車款，但是我們的設計師和工程師正在研究安裝在其他車款的可行性。”

N95車廂濾網將配置在產於丹絨馬林的全新2020年寶騰X70，現有的寶騰車主可以選擇以包含技工勞務費的79令吉，將原有的隔塵濾網更換成N95網。從5月13日起，顧客可以通過https://www.proton.com/en/after-sales/service-booking ，預約或聯絡寶騰服務中心。

與此同時，寶騰從5月18日至8月18日將進行汽車維護活動，寶騰X70車主更換濾網將獲得15%折扣。