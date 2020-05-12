茜蒂卡欣籲人民 下屆大選選人不選黨

（吉隆坡12日訊）馬來西亞司法和團結行動基金會（MAJU）創辦人兼人權律師茜蒂卡欣強調，盡管人民對現任政府無能為力，人民應該秉持選人不選黨的立場，並在第15屆大選時選擇真正尊重人民選票的人。

她於昨晚在馬大新青年及趙明福民主基金會聯辦的“一日國會：人民的選票會不會變成廢紙？”網絡論壇說，選民應該聚焦在下屆大選，選出帶領我國走向更好發展的人民代議士。

“我聽過，有很多人對無能的前朝政府和走後門的政府感到放棄……不過，忘掉這些，我們應該關註第15屆大選，到時候必須選正確的人，而不是選政黨。”

由馬大新青年主席葉紋清主持的長達2小時40分鐘論壇，除了西蒂卡欣，其他主講人為人民公正黨丹絨馬林區會國會議員鄭立慷、馬來西亞社會主義黨（PSM）總秘書西瓦拉占和馬大政治經濟學教授埃德蒙博士。

西蒂卡欣認為，必須教育人民在第15屆大選時專註在個人，而這個人必須同意實施反跳槽法令。

須同意實施反跳槽法令

她坦言，不管是馬來西亞的從政者或人民，還沒有對代議士有著更高的要求，即是尊重人民的選票。

“所以，我們必須改變思維糢式，將選票投給那些正直的人，那些行為得體的人，那些真正按照人民意願辦事的人。”

她說，她不會去想希盟政府能否回來，只想提醒人民不要放棄國家，因為馬來西亞還有很多優秀的人。

此外，西蒂卡欣說，國會應該召開至少2周會議，在保持社交距離下讓議員出席國會，或進行視訊會議，以對重要課題進行辯論。

另外，西瓦拉占說，國盟及希盟這兩個政治聯盟如今都面對信任赤字問題，人民視國盟為後門政府，而希盟則是內部政黨分裂，如土著團結黨分成兩派。

他認為，民間社會合作夥伴組織（CSO）如社會主義黨，向政府實施的措施進行施壓，確保政府提供完善的政策，是當務之急。

他以難民課題為例說，若政府沒有採取可行措施，或將引起人民起義，延伸到種族情緒上升，進而導致國家分裂，所有系統將徹底崩潰。

鄭立慷認同西瓦拉占的觀點，即希盟確實面對信任赤字問題，不過，他認為人民不應該失去希望，因希盟將在後新冠肺炎時代的新形勢下重新獲得動力，並取回人民的信任。

早前前發言，鄭立慷說，他不認為前首相丹斯里敦馬哈迪向國會提呈首相丹斯里慕尤丁不信任動議是一個好的時機，尤其是在國會只召開一天的情況下，但他也表明這是他的個人立場。

他透露，希盟曾對此進行深入探討，有者認為這不是好時機，有者則認為應該在喜來登行動後，向人民展示其態度，即不承認非合法的政府。無論如何，希盟最終沒有提呈該動議，而是由馬哈迪提呈。

“不過，若國會對這項動議進行表決，我絕對會投慕尤丁反對票。”