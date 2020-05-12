元首賀護士節快樂 感激白衣天使貢獻

（八打靈再也12訊）配合512國際護士節，國家元首蘇丹阿都拉陛下和元首後東姑阿茲莎阿米娜要祝賀全國所有的護士們“護士節愉快”，同時也不忘感謝他們為社區的健康與安全所付出和貢獻。

據國家皇宮Instagram帖文提到，元首伉儷對護士們在這段新冠肺炎疫情期間，於前線照顧有可能會傳播冠病甚至致命的冠病患者致敬。

文中表示，元首伉儷非常感謝護士不分晝夜、不計辛苦的服務與犧牲，並與其他前線人員成為疫情的第一防線，遏制病毒的傳播。

元首伉儷也感恩，護士們在履行照顧病人職責方面所秉持的高度奉獻精神。

帖文提及，護士是國家與衛生部的重要資產之一。你們都做得很好，感謝你們在服務社區健康方面所做的貢獻，你們都是我們的英雄！

另一方面，元首後東姑阿茲莎阿米娜也專程錄制了視頻，祝賀護士們。

元首後要向那些在疫情期間盡忠職守、辛苦付出的護士，說聲“護士節快樂”。所有護士都在這個時期成了前線人員，幫助國家與衛生部，為治療冠病與遏制病毒傳播做努力。

元首後希望上蒼能保佑並回報所有真誠付出，不分種族與宗教的護士。

她也在視頻中向護士們致謝，因為他們在這段期間身負重任，不顧自身健康地照顧患者，希望所有護士都能健健康康，一同努力遏制冠病的傳播。

最後她也祝賀所有穆斯林齋戒快樂，雖然齋戒月已開始了17天，並提早祝賀所有穆斯林前線人員開齋節快樂，感謝前線人員的貢獻。