教長：若復課保持社距 不超過20學生1課室

（吉隆坡12日訊）教育部高級部長莫哈末拉迪說，當學校重開及複課時，上課方式將與過往不同，如一間課室內只允許不超過20名學生上課，以保持社交距離。

他於昨晚11時接受第三電視清談節目訪問時透露，即使教育部宣布學校可以重開，也只有中五及中六的學生先行回校上課。

他說，為了在校內實行社交距離，班級人數將因此減少，如原本35人的一班，如今必須減少到一班16至17人。

“人數最多的一班只能允許不超過20人，這還是考量到課室面積較大的情況。”

此外，莫哈末拉迪說，學校複課的情況也會與過去不同，例如食堂為了避免擁擠，很多食物可能會先行打包好進行外帶。

線上慶教師節

“從3月到5月，學生已有很長一段時間沒有上課，教師因此需要啓發新的動力，讓學生回校上課。由於不同家庭背景的學生受到行動管制令的影嚮也不同，這也是教師必須了解的。”

他說，未來的上課情況也會有所不同，譬如學校將會加強線上教學以及在家教學。

莫哈末拉迪說，教育部會在學校接近重開的日期前公布更多詳情，學校為了應對新冠肺炎疫情，因此將會制定更多標準作業程序。

他表示，今年依然會慶祝教師節，但會改為通過線上方式進行，包括通過社交媒體公布活動。

教育部於昨天公布每年5月16日慶祝的教師節主題，今年第49屆教師節的主題為“為了知識從師，建設新世代”（Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baharu）。