文創青年忍痛關閉 新街生活館 再見

報導:李燕君

（檳城12日訊）新冠肺炎席捲全球的疫情海嘯襲擊百業，屬於旅遊、文化與藝術領域的手工藝品商店更首當其衝嚴重受挫。喬治市一群文創青年也因承受不住零收入沉重打擊，採取“瘦身”對策保住心血事業，決定關閉屬下3家商店的其中一間，先渡時艱後再打算。

業者盧志興日前在臉書貼文感嘆說，疫情導致全球經濟停頓，旅遊業先受影響，也將是最後復甦的行業，這令他們合力開創的手工藝品生意也遭受打擊，無力抵擋疫情帶來的金融大海嘯。

最先受衝擊最後復甦

打從3月18日管制令後便停業，至5月11日重新開業第一天，他以沉重心情宣佈第三間分店“新街生活館”即日熄燈歇業，貨物將遷往“14號生活館”總店，希望支持者可光顧所剩的兩間店。

至於該店“篋篳裡的故事──華人下南洋文件史料展”資料，他們決定暫時收藏，希望很快能再展示給大家參觀。

股東之一的李悟幸今日與員工重回新街生活館收拾和搬運物品。他接受光明日報訪問時說，他10年前與志同道合的好友盧志興及吳漢仁先後在打銅仔街、本頭公巷和新街開創“14號生活館”、“41號生活館”及“新街生活館”手工藝品專賣店，主打“古早和回味”生活文化手工藝品。

他們售賣許多出自本身的純手藝產品，也售賣充滿舊時回憶的生活用品，如古色古香的各式碗盞、瓷板畫托盤、老房子瓷磚訂製、娘惹情懷筆記本、復古峇迪衣服、拼布桌布、窗簾和棉被等，讓現代人回顧與探索懷舊的生活文化色彩。

“我們的生意才上軌道，主要客源依賴國際遊客，特別是歐美國家有很多回頭客，如今疫情打擊，國際遊客無法舊地重遊。旅遊業即使在疫情後也會是最後復甦的行業，我們不得不作出果斷決定，先保住兩家店面，然後重新思考未來。”

李悟幸說，或許疫後遊客的觀光心態會有所不同，他們或許需重新包裝，重新出發以展望新的商機。

純手工藝品不會過時

李悟幸慶幸生活館生意都是他們實力經營，擁有本身風格與特色，不容易被取代，而且純手工藝產品也不會過時。

“雖然新街生活館只經營3年，但要關閉始終不捨和心疼，但為渡過眼前難關，也別無選擇，我們有十足信心，世事無絕對，所以抱著新的希望期待未來。”

他說，由於3間店生意元素大同小異，所以結合起來沒有影響，反而容易處理，員工也安全，畢竟目前街上少人，遊客也沒有。

產品搬去總店

“其實全球差不多，只是搞旅遊、文創的最先受到衝擊，最後復甦也是我們，我們有3店，先關一間全部搬去總店，重新包裝這些產品，重新出發。”

他說，雖不捨但路還是要走的，疫後可能會推出一些更有意思的作品，需要時間去衡量和研究新產品迎接遊客，只要他們的理念不變，保留創作能力，相信一切還可以的。”

他說，未來會怎麼做，每個生意人都會全力以赴做到最好，他感受很深，但有信心會把作品做得更精緻，以迎接新常態的到來。