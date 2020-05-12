俄確診全球第3多 普汀：終止全國統一放假

（莫斯科11日綜合電）主持視頻會議、談論疫情防控措施以及經濟與民生的支持問題的俄羅斯總統普汀表示，考慮到俄羅斯疫情發展形勢和近期俄羅斯在抗擊疫情方面取得的成就，決定在12日終止全國統一放假，但是抗擊疫情的相關措施，例如禁止舉辦大型公共活動的要求仍需保持。

在上月30日染疫的俄羅斯總理米斯舒金沒有出席這項會議。他的新聞發言人說，米斯舒金仍在醫院治療，健康狀況好轉，並且通過電話和視頻方式遠程辦工。

普汀在3月25日發表電視講話，宣布從3月28至4月5日全國放假，以防冠病在境內大規模傳播。之後在4月2日和4月28日兩次發表談話，分別將全國放假延長到4月30日和5月11日。

另外，根據俄羅斯總統官網消息，普汀也指示政府與國務委員會抗疫工作組在12日前製定有關分階段取消各地冠病疫情限制措施的建議書，要求根據各聯邦主體的疫情形勢，並考慮各地的具體情況，確定分階段取消限制措施的期限、標準和順序。

俄羅斯冠病確診病例已連續9天沖破萬例，多個地區出台了公共場所需戴口罩和手套的行政命令，同時復工復產也在逐步分階段實行，例如莫斯科市按照計劃從12日起允許工業和建築企業復工，惟要求復工人員保證個人防護，並且除現場必要的設備操作和技術保障人員外，其他人員維持遠程辦公。同時，服務業和文化、教育、體育領域的限制措施延長到5月31日，餐廳、劇院和運動場館暫不開放。繼續實施電子通行證制度，此前申請的電子通行證將自動延期到5月31日。

俄羅斯週一新增1萬1656例冠病確診病例，累計22萬1344例，超過英國和意大利成為全球確診人數第3高國家，確診人數排在第1、2位分別是美國和西班牙。

俄羅斯過去24小時新增死亡病例94例，累計死亡2009例。