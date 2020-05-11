有否涉3千萬採購案 C4中心促衛長解釋

（吉隆坡11日訊）反貪污及朋黨主義中心（C4 Center）促衛生部長拿督斯里阿漢峇峇解釋，他是否涉及反貪會正在調查的3000萬令吉冠病檢測儀器與個人防護裝備的採購案。

惟衛生部長阿漢強烈否認此指控，並聲稱和被調查的Khazanah Jaya公司無關，並指C4中心撒謊。

反貪會目前針對一家公司與衛生部簽訂3000萬令吉合約，以供應大量檢測儀器及醫護人員使用的個人防護裝備，傳召5名承包商展開調查。

反貪污及朋黨主義中心發表文告，質問阿漢峇峇是否曾操控或影嚮了衛生部採購的決定。

C4中心要問部長，是否涉濫用職權，或做出褊袒的決定一遂私利，或為其商業夥伴謀利。

****阿漢反指C4中心撒謊

文告指出，根據馬來西亞公司委員會官網搜查顯示，獲上述合約的公司股東，與另一家在私人診所“阿漢診療所”的股東有關聯。

文告強調，在應對疫情底下，政府當局的運作不可喪失透明度和問責制。因此，基於公眾利益，該中心要求部長針對上述採購課題作出完整交代。

“這場前所未有的大流行病危機，導致醫療體系、人民安全和經濟面對巨大壓力，透明度與問責是國家對策與反應的核心。”

針對此事，阿漢強烈否認本身涉及反貪會正在調查的3000萬令吉冠病檢測儀器與個人防護裝備的採購案。

他回應當今大馬的提問時說，反貪會調查的案子與（C4中心）指責中的人士如Khazanah Jaya公司無關，並指對方撒謊。