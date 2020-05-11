只聚焦疫區和目標群 不規定員工復工前檢測

（布城11日訊）衛生總監拿督諾希山表示，政府並不會規定員工在復工前接受新冠肺炎的檢測，而是繼續採取針對目標群體和聚焦疫區和回國者的檢驗。

他在例常匯報會上指出，若對員工進行檢測，員工在檢驗後返回工作崗位後也會接觸民眾，因此，問題就出在要檢驗多少次，因病毒已在社區散開。因此，除非疫情蔓延，即如果某工廠或疫區確診病例增加，當局才會進行廣泛檢驗。

他針對霹靂州今日新增兩宗複工檢測時確診病例的提問回應說，當局目前只檢查有癥狀者、密切接觸者和回國者，回國者的確診也不到1%，當局將繼續密切給予監督。

他聲稱，當局在監督28天後發現沒新確診病例，已終結了3個感染群，相關措施也已看到成效。當局已對8個目標群體，及對加強行管令的封鎖區居民進行檢驗，包括外國人。

詢及零星病例的提問，諾希山表示，從第一天迄今，大馬已有207累計零星確診病例，但以兩周的行管令循環看來，只有3宗零星病例，即2宗類流感（ILI）和1宗嚴重急性呼吸道感染（SARI），監督的病例已愈趨減少，反映社區的病毒減少了，但仍存在。

他直言，若能良好控制，即通過留守在家來切斷感染鏈。

他也提及，在8528宗接受手術的病人中，只有6人確診，約0.1%而已， 99%呈陰性反應。

“在雪州社區接受檢驗的5433人中，只有10人或0.18%確診；在巴剎群體，在2萬9550人中，有25萬零34人已接受檢驗，確診者183人約0.7%，當局會一直對相關目標群體和疫區進行檢驗。”

針對會否限制外勞宿舍居住人數的問題，諾希山強調，依據衛生部指南，人人都需保持1公尺社交距離、勤洗手和在公共場所戴上口罩，這是須遵守的新常態。外勞感染群中，因居住的單位很密集，感染風險也隨之提高。

他表明，希望僱主和個人能遵守當局指南，並將之視為一種文化，抑制病毒傳播。