住家保險箱失竊25萬元 反貪會證實查賽沙迪

（吉隆坡11日訊）反貪污委員會主席拿督斯里阿占巴基向馬來報章《每日新聞》證實，反貪會已對前青年及體育部長賽沙迪展開調查，但他拒絕透露進一步詳情。

《每日新聞》在其報導中也引述反貪會消息，指反貪會已在第一階段的行動管制令期間傳召賽沙迪錄供。

反貪會消息說，反貪會是在賽沙迪報案，指其八打靈再也住家於3月29日遭爆竊，導致屋內保險箱失竊約25萬令吉後展開調查，因為他們要知道這筆金錢的來源。

反貪會消息說，很多人都知道反貪會已著手調查此案，但他不願對反貪會被指要求賽沙迪宣布個人資產的新聞網站指控置評。

有網絡媒體早前指反貪會援引《反貪污委員會法令第17(a)條文》展開調查，並要求賽沙迪公布個人資產，以協助當局調查。

另一方面，也是土團黨青年團團長的賽沙迪在其臉書發文，指此案全權交由反貪會去調查，而他也已在此案於近2個月前開始調查時就給予充分合作。

他強調，他是“因為做正確的事，所以勇敢。”

他說，當初加入政治是為了淨化政治，不是為了金錢與地位；過去也曾有企圖將他與貪污案牽連在一起的行為，但至今完全無法證明，比如指在他出任部長期間，指控他頒布價值700萬令吉的青體部馬六甲、雪蘭莪和玻璃市國家青年學院食物供應合約。

“遺失的是我和家人的錢，我們已經報警，錢是用來裝修屋子的，如果是賄款，為什麼我們要報案？”

他表示，他在擔任部長時既沒有利用給予的入口準證（AP）買豪華轎車，也沒有昂貴的資產或買入新資產，而位於沙亞南與家人聯名的屋子，是他當部長前購買。

“當我在青體部服務時，我是第一位申報資產的部長，也對所有合約進行公開招標。”

“沒有一名承包商從我手上獲得合約，所有都需要經過不受部長幹預的獨立招標委員會。”

賽沙迪說，他在擔任部長擁有高薪及各種津貼，甚至還有4萬2000令吉的一次性“碗碟津貼”，被停職時也可獲得15萬令吉的一次性款項。

他說，家中失竊約25萬令吉現金絕非貪污得來的賄款，因為他過去擔任部長時，擁有高薪及多種津貼。

“我至今仍不明白，為什麼部長需要貪污。高薪、高津貼，這還不包括獲得的一次性款項。”

為了證明本身無需貪污，賽沙迪在貼文中也列出擔任部長期間所獲得的薪水及津貼：

部長┼國會議員薪水＝5萬5000令吉（不包括經常回選區或出席與辦公室距離甚遠的活動，因為有額外津貼）

一次性碗碟津貼＝4萬2000令吉

年度放假津貼＝7萬令吉

每日食物津貼＝最多1人180令吉，不計人數

搬家津貼＝1萬令吉

部長被停職時獲得的一次性款項＝15萬令吉