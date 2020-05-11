巴羅拉茲：變天傳言不實 吉土團希盟仍穩固

（亞羅士打11日訊）吉州希盟領袖兼誠信黨主席拿督巴羅拉茲強調，吉州政府被傳變天在即純屬謠言，現今土團黨+希盟州政府依然穩固操作。

吉州政權被傳變天在即，吉州務大臣拿督斯里慕克力也被指將被土團黨最高理事會開除，而慕克力今午突然與巴羅拉茲會面，使吉州政權動搖的謠言，甚囂塵上。

也是土團黨署理總裁兼吉州主席的慕克力，今午1時30分在斯里孟達崙大臣官邸，會見巴羅拉茲，並進行了約1小時會面商討。

會面商討近1小時

巴羅拉茲隨後在2時40分離開官邸，接受媒體訪問時說，今天只有他一人與大臣會面，主要是針對近期盛傳吉州政權動搖一事會談。

他說，雖然吉州伊斯蘭黨放話指吉州希盟分裂動搖，伊黨已做好準備接手執政吉打，但以目前情況所看，一切純屬謠言。

他強調，吉州土團黨和希盟組成的聯合政府依然正常操作，沒受到任何動搖。

傳4土團2藍眼議員退黨 巴羅拉茲指純屬揣測

針對謠傳指4名土團黨和2名公正黨州議員會對吉州政府投不信任票或退黨一事，巴羅拉茲說，這純屬揣測，如果有人要退黨照理會正式提呈退黨信，但至今沒人呈辭退黨。

至於詢及是否有聽聞伊黨是否會在近期或何時覲見吉州蘇丹時，他則表示不知情。

近期州內有公正黨領袖包括州議員，不滿該黨凍結一些指為親阿茲敏派的黨員黨籍作法。同時，昨日又傳出土團黨最高理事會將開除慕克力和父親即該黨主席敦馬哈迪，使到吉州政權岌岌可危。

有傳言指吉州土團黨州議員中，除了安南武吉區州議員拿督阿米魯丁會繼續與慕克力並肩作戰下，其餘4人料會聽從黨中央指示，即會向慕克力的領導投不信任票。

土團黨今年2月已退出希盟，但吉州土團黨仍堅持與吉州希盟，合作組成土團黨+希盟州政府，以保住政權。

吉州伊斯蘭黨上週開始放話指做好準備，隨時接手執政吉州，並指吉州希盟已失去執政吉州的多數議席，更換州政府領導人是不可避免的。

該黨也表明，該黨在吉州擁有最多15個州議席，已准備好接過吉打執政權。在伊黨和巫統的全民共識精神下，兩黨有17個州議席。