陳德欽：只下雨1小時又淹 南美園狼狽母親節

（大山腳11日訊）馬華大山腳區會主席拿督陳德欽針對大山腳南美園第一期，在昨日母親節這天，又再因為一場雨泛濫成災感到非常失望。

昨晚只是一個多小時的雨量，南美園第一期的再度成災，令到很多正在慶祝母親節的家庭出現不同程度的手忙腳亂，除了要把家具搬高，更要把車移到不遠的宋萬慶路，可說狼狽不堪。

南美園第一期的水災問題，是過去很多年年的問題，很遺憾的是，由民主行動黨主導的州政府，在過去12年來，都無法解決這困擾當地居民的問題，只要一下雨居民就擔驚受怕，尤其是家中有老有小的家庭，也擔心老小的安危。

大山腳區國會議員、巴當拉浪區州認員在這方面是責無旁貸，他們必須盡速去解決這個問題，不能再讓人民一直飽受“逢雨必災”的夢魘中，心裡受到嚴重創傷，他們必須負起這個責任。

居民都有感這水災問題懸而未決，可是居民提出質疑時，議員們的回復都是治水計劃“快了、快了”來敷衍、推搪，沒有真正的作出交代，沒有給人民信心的答案。

我們為當地居民的痛苦感到非常同情，所以，我們希望巴當拉浪區州議員，也是檳州行政議員，在這個問題上須全力以赴，確保這困擾已久的問題，盡快解決。

目前是行動管制令期間，人民生活已面對不便，若住家再遭受水災，與“雪上加霜”無疑，議員，希望你們能將心比心！