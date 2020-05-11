哈倫朝議長丟冊子 甲議會失控休會 國盟選新議長

（馬六甲11日訊）今早召開的甲州議會一開始就陷混亂，期間雙溪烏浪州議員拿督斯里依德利斯哈倫更朝希盟議長拿督威拉奧馬嘉化丟議會常規冊子，最終奧馬基於場面失控而宣布休會並離席。

國盟16名議員則在沒有反對黨及議長的情況下繼續召開州議會，並一致通過推選巫統甲州聯委會主席拿督斯里阿都拉勿夫為議長。

激烈爭吵約半小時

今日的州議會充滿火藥味，一開始即發生激烈爭吵。在雙方爭吵約半小時後，奧馬基於情況失控而宣布休會至特定日期，隨即希盟反對黨領袖阿德里與希盟議員一同離開。

雙溪烏浪州議員拿督斯里依德利斯哈倫隨後也在中途自行離開議會。

選臨時議長續召開

在奧馬嘉化及希盟州議會休會離席後，國盟認為奧馬嘉化沒有依據程序宣布休會而當作對方缺席，於是援引議會常規選出臨時議長繼續召開州議會，並選出新任正副議長。

由國盟議員推舉的新任州議長是巫統甲州聯委會主席拿督拉勿夫，副議長是巫統霖區州議員拿督卡查禮。

加入國盟的文廟州議員拿督再拉尼在甲州議會結束後向媒體表示，州議會一度休會時，在法律顧問的勸告之下，16名仍在議會內的國盟議員，推選霖區州議員拿督卡查里為臨時議會主席，繼續進行州議會的程序。

他說，16人之後推選阿都勞勿夫為議長，在無人反對的情況，成功被委任為議長。

“28名州議員當中，有16人投票選出阿都勞勿夫為新任議長，16名州議員已經占了大多數票，所以，對我而言是合法的。”

他認為，奧馬在議會任何程序都還未進行之前就已經宣布休會，對他而言是不合法之舉。