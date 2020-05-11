開齋節特別援金 公僕獲500元

（吉隆坡11日訊）政府決定發放500令吉開齋節特別援助金給56級別（Gred 56）和以下級別的公務員；退休公務員也能獲得250令吉。

公共服務局總監今日做出這項宣佈，2020開齋節特別援助金將在5月20日發放。

文告表示，符合資格領取援助金的公務員包括：

1.固定委任、臨時委任以及合約性質服務的官員

2.享全薪假的官員

3.享半薪假的官員

4.享無薪假的官員

5.借用到政府機構的官員

此外，2020開齋節特別援助金的受惠者包括：

1.臨教

2.由B級和以上級別以及A級和以上級別有資格享有司機，但部門沒有提供而由個人委任的司機

3.由行政和司法人員以及司法委員會根據1980年國會議員（薪酬）法令和1971年法官退休法令委任的司機

文告表示，不符合資格領取援助金的官員包括：

1.最高管理層和平等的官員包括代替、暫借／暫時調換和特別安置在主要職位或特別級別的官員

2.在2020年1月至5月20日期間被判觸犯紀律的官員

3.在2020年1月至5月20日期間被終止服務的官員

4.在2020年1月至5月20日期間辭職的官員

文告指出，至於那些被停職、被凍結工作或由紀律局發出指控信函的官員，將暫緩領取這筆援助金。只有那些被證明沒有犯錯的官員才有資格享有援助金。

此外，若是依然服務至2020年5月20日的兼職工人（PSH）也能享有500令吉開齋節特別援助金，條件是有關工作合約生效了至少連續30天。

文告表示，那些在2020年5月20日或之前選擇退休的公務員將能享有250令吉開齋節特別援助金。

“而重新受委以合約性質服務和在2020年5月20日依然服務的退休公務員，將能享有500令吉開齋節特別援助金。公共服務局將支付250令吉，其餘250令吉將由官員正在服務的部門支付。”

至於在2020年5月20日不幸逝世的公務員也符合資格領取500令吉開齋節特別援助金。