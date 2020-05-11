防長：再不聽就立法 帶小孩上超市 捉

（布城11日訊）屢勸不聽！ 國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利之前已多次勸告父母在這期間不要攜帶小孩到超市購物，可是政府發現還是有5%民眾不聽勸。為此，他說，政府不排除在1988年傳染病控制及防範法令（342法令）納入條例的可能性，以禁止父母或家長在有條件行動管制令期間帶孩子到有人潮的封閉場所，特別是購物中心和超級市場。

他說，現有的法律並沒有明文禁止攜帶小孩去購物中心或超市，但是，如果這情況持續，政府將會討論和探討在342法令納入條例，將攜帶小孩去購物中心或超市列入禁止事項的清單中，政府是可以這樣做的。

他今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，在例常的記者會上說，根據警方匯報，95%民眾都遵守管制令，政府對大眾的遵守度感到高興，雖然可以更高，更何況現階段是對違反者發出勸告，唯公眾的配合度非常高。

依斯邁沙比利說，雖然還有5%民眾攜帶小孩子去購物廣場和超市，但他希望這樣做的父母能履行責任，好好照顧自己的孩子。

“父母自己有責任去照顧孩子的安全，不要濫用這項便利而讓家人暴露在感染風險中，他們應該捫心自問，自己的孩子在這些封閉和有人潮的場所是否安全？”

他希望為人父母者能以孩子的安全為大前提，保持自律和自制。

“雖然沒有像過去管制期有非常嚴謹的規則，但公眾已經醒覺了，我相信民眾已經開始自律，政府感謝民眾的配合與自律，足以照顧自己的健康。”