以為是大客原來是騙子 2餐館被爽單蒙損

（亞羅士打11日訊）2名餐館業者在“酒店顧客”訂餐沒付款下，就準備好大量食物，之後對方爽約，始知受騙。

鮮茶工坊昨午2時接獲一名黃姓男子電話（+6011XXXX3819），要求送餐到酒店，並下定了總值526.50令吉的食物和飲料。之後，該男子在50分鐘內，打了8通電話催促業者快點送餐。

不過，業者送餐到酒店後，該男子以沒錢為由關上手機，讓業者聯絡不上，才知道上當。

鮮茶工坊業者林先生受訪時說，該男子訂購的餐飲是百香果綠茶、滷肉飯和韓國燒丼。

“對方訂餐時，表明食物到手就會付款，包括也會付款訂購隔天同樣價格的食物。”

他披露，該男子曾莫名奇妙要求他轉帳170令吉給對方，但他忙著處理訂餐，加上沒聽清楚轉帳目的，而不予理會。相信可能因此被對方報復，之後不停來電催促他快點送餐。

他說，雖然訂餐被爽約，但之後獲得多位善心人士支持買下所有訂餐。

無獨有偶，當天下午4時40分，水晶川菜館也接獲同樣號碼的訂餐電話，對方預定了2天的訂單，每天29份麻辣炒飯套餐，價值約300令吉。

業者說，對方在他處理訂餐時，同樣不斷來電催促他快點送餐，最後也莫名奇妙要求他先匯款170令吉給對方友人，指會一次過付清，包括給小費。

準備好的訂餐送人

他說，該男子此舉，讓他相信是詐騙手法而沒有上當，而已準備好的訂餐，都送給了朋友或顧客。

他披露，對方在詐騙手法被拆穿後，還惱羞成怒通過WhatsApp留言穢語辱罵他。

上述2名業者之後在臉書貼文講述案情，引起廣大網民議論，有者譴責訂餐者缺德，無視業者辛苦經營生意，也有人建議業者日後該先收下訂金，以免再受騙。

此外，亦有網民留言，指威南一間酒店，也在同一天被人冒名送餐詐騙。

對方利用WhatsApp和微信，向區內馬來人和華人經營的咖啡店和餐廳，分別下單要預購29份食物，之後聲稱身上沒現金，要求業者見匯款170令吉，然後一起結算。