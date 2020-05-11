安華接受無緣任相事實 “政壇行事不應失原則”

（吉隆坡11日訊）今年2月發生的“喜來登政變”事件，讓公正黨主席拿督斯里安華任相夢碎。安華說，他已經做好心理準備，接受永遠都無法擔任首相的事實。

他指出，政治變化莫測，他會做任何必要的事情，但不能犧牲原則。

“可以肯定的是，在政府任職是很有意義的，因此能夠為國家帶來政策上的真正改革，但這不應該有任何代價。

“我們應該做任何必要的事情，然而不應該犧牲原則。”

國會下議院議長丹斯里阿里夫日前宣布，接納前首相敦馬哈迪向國會提呈對慕尤丁不信任的動議，而在5月18日復會的國會只會召開一天會議，討論政府事務。

安華在接受澳洲《悉尼先驅晨報》訪問時說，希盟在222個國會議席中可以占據至少92個席位，可能接近多數議席所需的112個席位。

“由於政府脆弱，聯盟缺乏合法性和充滿不確定性，因此他們就以冠病為借口，不願意召開適當的會議。”

詢及2月讓安華成為首相的希望再次破滅時，他強調，自己可以永遠都不要當首相。

抨經濟振興配套缺透明度

針對新政府應付新冠肺炎疫情而推出2500億令吉的振興經濟配套回應，他認為政府應該進行仔細審查。

“目前這項計劃缺乏透明度，但國會只會在5月18日召開一天，許多疑問無法理厘清。”

安華說，國盟政府極其脆弱，並缺乏合法性，因此政策也是非常不穩定。

“他們不願意召開適當的會議，並以新冠肺炎為藉口。”

支持獨立調查冠病起源

安華表示支持對冠狀病毒病的起源展開國際調查，不過應該是獨立的研究，而不是單把全球流行病一事歸咎於中國。

“如果他們這樣做（國際調查），我會非常支持，盡管我不同意特朗普（美國總統）將其歸咎於中國的說法，但如果對原因和影響進行獨立的研究，我認為是對的。

“如果有特朗普政府針對中國做出的研究、論文或政策，我們不得不重新審視它，而不僅是為了支持而訂閱。”

據《悉尼晨驅報》（The Sydney Morning Herald）報道，澳洲一直處於推動國際調查的最前線，美國和歐洲對相關調查的支持率在增加，而中國在不假定該國有罪的情況下表示或會支持調查。

報道說，馬來西亞政府與東南亞多數國家的政府一樣，在調查一事上基本保持緘默，安華此次表態或會引起國內爭論。

過度依賴中國 大馬經濟須多元化

安華接受《悉尼晨驅報》和《世紀報》（The Age）訪問時也說，我國在經濟上過於依賴中國，因此需要實現經濟多元化。

“我認為現在正發生變化，我們過度依賴中國。無論從出口、貿易還是投資來看，中國仍是我們的重要目的地，但我一直主張多元化倡議。”

他指出，大馬應減少對進口的依賴，特別是在農業領域。

認同政府措施惟需審查

安華認同新政府在應對冠病疫情採取的措施，但首相丹斯里慕尤丁提供的950億美元經濟支持配套需要經由國會審查。

“慕尤丁沒有明確的領導，政府需要一種更有效的資金分配方式。目前的經濟支持配套缺乏透明度和充滿政治術語。”