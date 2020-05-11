追蹤疫情程式恐侵隱私 澳程式揪確診接觸者

為能更有效地阻止新冠病毒的散播，各國近來相繼研發手機應用程式，以追查患者的去向，就連我國政府早前也呼籲民眾下載由政府推動的‘MySejahtera’和‘MyTrace’兩項應用程式，以方便政府追蹤民眾的個人“疫情”。

據外媒報導，澳洲政府早前也已正式啟用一款用來追蹤密切接觸者的手機應用程式COVIDSafe，這程式將有助記錄及下載該程式的手機用戶曾前往的地方以及其他接觸者的身份，一旦尋獲確診，當局亦能及時與醫療機構分享有關手機數據，以及時阻止病毒向外擴散。

COVIDSafe病毒追蹤應用程式是以新加坡的Tracetogether為基礎而開發，基於智慧手機的藍牙通訊功能，其原理是利用這組參照碼通過藍牙金鑰交握（handshake）尋找特定時間點相隔1.5公尺以內超過15分鐘的手機，並將這些資料連同參照碼加密儲存在App中21天。

一旦有人確診感染，並上傳感染資訊後，其相鄰手機的主人即會收到系統發送的簡訊通知。

澳洲總理Scott Morrison說，昆士蘭州和西澳4月26日放寬出遊限制後，大規模測試和追蹤即是廣泛接觸社交隔離限制的前提條件，政府部門需保障用戶隱私，同時說服更多人使用病毒追蹤軟體，而約2600萬的人口需要至少40%使用者才能達到預警效果。

按照COVIDSafe的設計，獲得預警的人口越多，有關地區就越為安全，且有機會更早解除限制令。

此外，據外媒The Guardian報導，可追蹤患者足跡的COVIDSafe，無可避免令人懷疑它侵犯個人隱私，而為了鼓勵更多民眾下載COVIDSafe，澳洲衛生部也公布要項，以防止該系統所獲得的資訊被用於其他用途，包括警方或法庭命令，而且有關資訊只能被儲存在澳洲境內，同時，澳洲國會也將通過相關法令基礎來保護有關資訊不被濫用。

澳洲政府服務部長Stuart Robert也稱，COVIDSafe將記錄已下載該程式的用戶之間是否曾有接觸，在這當中，他們接觸的日期、時間、距離，以及接觸的時間亦將在被加密後儲存到手機上，即使用戶本人亦無法獲得有關資訊。

他強調，只有用戶本身被確診後，當局才會讀取其程式中的不同數據，並需經過其本人同意，當局才會上傳數據，以便醫療部門及相關單位獲得有關資訊，因此，用戶隱私不會因此受影響。

根據民調，約45%受訪者都願意使用CovidSafe，而有28%受訪者不願意使用該程式，另27%受訪者的答案則是“不知道”或“不確定”。